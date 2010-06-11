جهان به هیچ وجه از بازرسی زرادخانه اتمی اسرائیل غافل نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بین المللی اجتماعی و سیاسی "Independence" در این نامه اعلام کرد: سازمان نگرانی کلی خود را از وجود سلاحهای هسته ای اسرائیل که بطور مشخص توسط جامعه جهانی مورد محاسبه قرار نگرفته و نیاز به برابری در کنترل پروژه های هسته ای در منطقه خاورمیانه را ابراز می دارد.

در بخش دیگری از درخواست این سازمان آمده است: وجود غیرقانونی و بدون کنترل سلاح هسته ای اسرائیل به تعداد 200 الی 400 کلاهک هسته ای، مین، مهمات توپخانه و موشکهای حامل کلاس "شاویت" با برد تا 7000 کیلومترهیچ وقت از سوی مسئولین رسمی اسرائیل نفی نشده است. بر عکس، بخش تهاجمی افکار عمومی اسرائیل به خود اجازه می دهد تا تهدیدهای عمومی و ارعاب هسته ای را حتی نسبت به کشورهای اروپائی انجام دهد.



Independence در نامه خود با اشاره به مصاحبه 26 فوریه پروفسور اسرائیلی "مارتین وان کرول" که اعلام داشت که این رژیم امکان استفاده از سلاح هسته ای بر علیه اکثر پایتختهای اروپائی را دارد و ما امکان آن را داریم تا تمامی جهان را با خود به پائین بکشیم، آورده است: ما با دقت اوضاع جهان را پیگیری کرده و تلاشهائی که مدیریت نهادهای ذی صلاح سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی در جهت اجرای پیمان بین المللی "عدم اشاعه سلاحهای هسته ای" بعمل می آورند را درک می کنیم. دقیقاً به همین خاطر است که سازمان "Independence" نگرانی خود را از اوضاع پیرامون امنیت هسته ای در منطقه خاورمیانه ابراز کرده و در جهت اجرای قطعنامه 56.21 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 21/12/2001 که در مورد "ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته ای در منطقه خاورمیانه" می باشد، مطالب زیر را پیشنهاد می کند:



1) تمامی تلاشها برای دستیابی به توافق با اسرائیل در مورد بازرسیهای جامع و بین المللی نهادهای ذی صلاح سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی از زرادخانه های هسته ای و برنامه های آن رژیم را بعمل آورد.



2) بطور قانع کننده به اسرائیل پیشنهاد کرد تا عضو پیمان بین المللی عدم اشاعه سلاحهای هسته ای گردد یا فوراً شروع به امحاء این سلاح ها نماید.

3) نهادهای ذی صلاح سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی بایستی کمیسیونی را درباره بررسی تسلیحات هسته ای اسرائیل تشکیل دهند.



4) ارزیابیهای برنامه هسته ای و انرژی ایران از بُعد برابری منافع و امنیت در قبال تهدید هسته ای اسرائیل برای تمامی کشورهای خاورمیانه را مورد بازنگری قرار داد.