قاچاق سیگار به 20 میلیارد نخ افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار یک روزه مبارزه با قاچاق محصولات دخانی با حضور مقامات نیروی انتظامی، شرکت دخانیات ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شورای اصناف کشور، گمرک ایران و سازمان تعزیرات حکومتی در تهران برگزار شد.

سرهنگ فتح الله زمانیان در سخنرانی آغاز سمینار با ابراز نگرانی در مورد سلامت جامعه، اظهار داشت: مصرف محصولات دخانی قاچاق می تواند زیانبارتر از محصولات قانونی باشد.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه در صنعت دخانیات نمی توان بدون در نظر گرفتن فرهنگ کشور از سیاستهای کشورهای غربی کپی برداری نمود، افزود: پس از چاپ هشدارهای بهداشتی تصویری روی بسته های سیگار در کشور، بسیاری از مصرف کنندگان محصولات دخانی به استعمال محصولات بدون هشدار روی آورده اند به گمان اینکه محصولات فاقد تصویر، اصل یا کم ضرر تر است، اما در واقع قاچاق است.

وی ضمن تاکید بر لزوم اطلاع رسانی به مردم در مورد ماهیت کالای دخانی قاچاق، خاطر نشان کرد: امسال بحث آموزش را سرلوحه کار خود قرار داده و آموزش به پرسنل خود را آغاز کرده ایم و در کنار آن کار عملیایت را نیز پیگیری می کنیم.

زمانیان همچنین بر لزوم ایفای وظایف توسط سایر سازمانهای مسئول برای کاهش مصرف دخانیات در زمینه بالا بردن سطح آگاهی مصرف کنندگان در خصوص محصولات قاچاق، تاکید کرد.

همچنین سردار مهدی ابویی معاونت برنامه ریزی، پیشگیری و امور استانهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: مبارزه با قاچاق فرمان مقام معظم رهبری است و اطاعات از این فرمان بر همه واجب است.

وی افزود: میزان اطاعت از این فرمان مقام ولایت، درعمل نشان داده می شود، نه در حرف ها و وعده ها که می توان به افزایش 100 درصدی عوارض سیگار وارداتی و تولید داخل در سال 89 که مصوبه مجلس است، اشاره کرد.

ابویی از افزایش میزان قاچاق سیگار به کشور از7 میلیارد نخ طی یک سال و نیم گذشته به 20 میلیارد نخ از کل حدود 60 میلیارد نخی که سالیانه در کشور مصرف می شود، ابراز تاسف کرد و اظهار داشت که بسیاری از قاچاقچیان در مناطق کلیدی کشور، مانند استان هرمزگان که وی به تازگی از آنجا بازدید کرده است به صورت علنی و آزادانه تجارت می کنند.

معاونت برنامه ریزی، پیشگیری و امور استانهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین بر نقش مهم بازرسین شورای اصناف و لزوم افزایش نظارت بر کانالهای عرضه تاکید کرد.

وی ادامه داد: ما باید شراط حاضر را که خسارت مالی هنگفتی به اقتصاد کشور وارد می کند را عوض کنیم و شرکت دخانیات ایران به عنوان متولی حرکت بر علیه قاچاق محصولات دخانی، باید همه اقدامات لازم را به عمل آورد و زمان را از دست ندهد.

در ادامه این سمینار، غلامحسین طاقتی رئیس اداره مبارزه با قاچاق شرکت دخانیات ایران در پاسخ به سئوالی در مورد پرداخت های معوقه شرکت دخانیات ایران به نیرهای عملیاتی و نیروی انتظامی در استانها، اظهار داشت: شرکت دخانیات به نیروهای پلیس مبالغی را پرداخت می کند ولی ممکن است بعضی از استانها هنوز مبالغ را دریافت نکرده باشند که در حال تلاش برای گرفتن تاییدیه هیئت مدیره شرکت دخانیات برای حل این مسئله است.

همچنین در این همایش، گزارشی از وضعیت قاچاق کالای دخانی در دنیا و راه حلهایی از قبیل کنترل شدیدتر در سطح خرده فروشی، همکاری بین بخش خصوصی و ارگانهای مسئول دولتی و همچنین همکاری بین ارگانهای دولتی کشورهای همسایه بر علیه قاچاق محصولات دخانی ارائه شد.

گفتنی است، در این سمینار نقشه ای از کشورهای منطقه نیز طرح شد که علاوه بر مسیر های قاچاق کالا نشانگر بالا بودن نرخ مالیات، عوارض و قیمت سیگار در ایران نسبت به کشورهای همسایه بود و اینکه این امر باعث تشویق قاچاقچیان به قاچاق محصولات دخانی غیر قانونی به ایران می شود.

در این سمینار مطرح شد که افزایش شدید و یکباره عوارض و مالیات بر روی سیگار لزوما باعث کاهش مصرف نشده و برای از بین بردن انگیزه های اقتصادی قاچاق لازم است. افزایش قیمت سیگار در تناسب با قیمتها در سطح کشورهای منطقه انجام گیرد تا از سرریز شدن سیگار قاچاق به کشور جلوگیری شود و مصرف کنندگان نیز به سمت کالای قاچاق ارزان قیمت سوق داده نشوند.

نمایندگان دفاتر مبارزه با قاچاق نیروی انتظامی و شرکت دخانیات ایران از سراسر کشور، نمایندگان شورای اصناف، گمرک و بخش خصوصی از دیگر حاضرین در این سمینار بودند.