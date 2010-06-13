به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در حالیکه استان لرستان پس از استانهای شمالی کشور یکی از پرباران ترین استانهای کشور است ولی هنوز مردم این استان نتوانسته اند از این موهبت خدادادی که خداوند به آنها ارزانی داشته بهره مند شوند.

این در حالی است که علاوه بر بحث کشاورزی و صنعت بخش اعظمی از روستاهای استان لرستان فاقد نعمت آب آشامیدنی سالم هستند.

از سوی دیگر از کل زمین های کشاورزی زیر کشت در استان لرستان تنها 25 درصد آبی است که این امر هر ساله موجب خسارات جبران ناپذیری به کشاورزی این استان به عنوان پایه اقتصاد مردم لرستان می شود.

با این اوصاف این روزها زمزمه انتقال آب زاگرس به مناطق مرکزی ایران شنیده می شود که با توجه به این امر به نظر می رسد مسئولان باید در گام اول به جای ایجاد خطوط انتقال با طول هزاران کیلومتر مردم لرستان را در کنار چشمه آب سیراب کنند سپس به فکر انتقال آب به دیگر نقاط کشور باشند.

هر چند وسعت نظر مردم لرستان برای کمک به سایر هم وطنان همواره ستودنی بوده است ولی مردم این استان هنوز طرح انتقال آب از سرشاخه های دز در شهرستان الیگودرز و نابودی زندگی روستائیان این منطقه را از یاد نبرده اند.

پروژه ای که تحت عنوان "قمرود" حتی حق لرستان در نام پروژه را نیز نادیده گرفت و با اینکه سالانه میلیون ها مترمکعب آب از لرستان به مناطق مرکزی ایران می رود هیچ گونه حقی برای مردم این استان به رغم محرومیت در نظر گرفته نشد.

عکس تزئینی است

این در حالی است که علاوه بر عدم اختصاص هیچ گونه حقابه به مردم این استان، مجریان پروژه برای مردم منطقه ای که خط انتقال آب از آنجا سرچشمه می گیرد هیچ گونه حقی قائل نشدند تا با خشک شدن چشمه های روستای عسگران علاوه بر نابودی کشاورزی و شیلات روستاهای منطقه خالی از سکنه شود.

907 روستای لرستان هنوز آب ندارند

حال به این اوصاف دوباره مسئولان حرف از طرح انتقال آبی می زنند که قرار است مناطق مرکزی ایران را با آب زاگرس مشروب کند ولی هیچ گاه به این موضوع نمی اندیشند که 32 هزار جمعیت روستایی لرستان با تانکر آب رسانی می شوند و بیش از 907 روستای این استان هنوز آب ندارند.

این نوع نگاه به استان محروم لرستان گاه زمینه نگرانی مردم این استان را فراهم آورده است که مگر خط انتقال چند کیلومتری که می تواند به یک روستا با صدها خانوار حیات و زندگی ببخشد هزینه های بیشتری دارد یا انتقال آب از زاگرس به مناطق مرکزی ایران با طول هزاران کیلومتر؟

هنوز خبرنگاران لرستانی فراموش نکرده اند که پرویز فتاح وزیر وقت دولت نهم هنگام حضور در لرستان و پس از دیدن محرومیت در عمق جان این استان، پشت دوربین های تلویزیونی اشک ریخت و برای محرومیت لرستان ناله سر داد ولی یادآوری می کنیم که هنوز سئوال نماینده خرم آباد از وزیر نیرو بی پاسخ است که آقای فتاح پس حق لرستان از پروژه قمرود چه می شود؟

با وجود اینکه هنوز پاسخ سئوالات نمایندگان لرستان در نطق های علنی مجلس از وزرای نیرو داده نشده است و مردم این استان هنوز متحمل خسارات ناشی از پروژه قبلی هستند این روزها بازهم زمزمه طرح انتقال دیگری از قلب زاگرس به گوش می رسد و به نظر می رسد مسئولان بی مهری خود به لرستان را کامل کرده اند.

و این روزها تنها حق لرستان در پروژه قمرود که کلنگ آن حتی برای اینکه مطالبه ای از سوی مردم لرستان مطرح نشود به جای مبدا در مقصد طرح به زمین زده شد در میان وعده ها از دست می رود تا بازهم از پروژه های انتقال آب که مردم لرستان را به هراس می اندازد حرف هایی به میان آورده شود.

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان لرستان آمار جالبی دارد؛ از وضعیت آب آشامیدنی روستاهای لرستان و اعتباراتی که هیچ گاه برای رفع مشکلات اختصاص نمی یابد.

علیرضا کاکاوند در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس سرشماری سال 85 جمعیت روستایی لرستان 40.4 درصد جمعیت کل استان را با 682 هزار نفر به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه 907 روستای لرستان فاقد آب هستند، ادامه داد: این در حالی است که از جمعیت روستایی یاد شده 10 درصد آنها فاقد آب آشامیدنی می باشند.

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان لرستان بیان داشت: البته روستاهایی که دارای آب هم هستند به این معنی نیست که مشکل آب ندارند چرا که مابقی روستاها نیز به علت فرسودگی شبکه و کاهش دبی منابع آب به دلیل خشکسالی با مشکل مواجه هستند.

68 هزار روستایی لرستان هر روز مشکل آب دارند

کاکاوند با اشاره به اینکه بیش از 68 هزار روستایی لرستان هر روز با مشکل آب مواجه هستند، عنوان کرد: این در حالی است که برخی از روستاهای ما دارای چشمه و چاه آب هستند ولی ما اعتباری برای ایجاد شبکه آبرسانی نداریم.

وی با اشاره به آبرسانی با تانکر به روستاهای لرستان، خاطر نشان کرد: سال گذشته در اوج بحران آب و گرما بیش از 195 روستای لرستان با تانکر آبرسانی می شد که این آمار در حال حاضر 71 روستا است.

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان لرستان افزود: این در حالی است که پیش بینی می شود ظرف یکی دو ماه آینده تعداد روستاهایی که باید با تانکر آبرسانی شود به 200 روستا برسد.

کاکاوند کمبود اعتبارات را بزرگترین مانع در اجرای شبکه آبرسانی به روستاهای لرستان دانست و گفت: در حال حاضر ما مثلا 28 روستا را در یک مسیر داریم که با زدن چاه و صرف اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان مشکل 12 هزار روستایی رفع می شود ولی این اعتبار را نداریم.

وی با تاکید بر اینکه گاهی با حضور در میان روستائیان استان و دیدن مشکلات آنها شرمنده می شود، گفت: در حال حاضر رفع 100 درصدی مشکل آب روستاهای استان لرستان نیازمند صرف 200 میلیارد تومان اعتبار است در حالی که اعتبارات ملی ما در سالجاری تنها 5.5 میلیارد تومان بوده است.

پروژه خط انتقال آب از لرستان به استان قم

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان لرستان با اشاره به پیگیری های انجام شده، گفت: با وجود مراجعه های مکرر به وزارت نیرو به ما گفته شد که اعتبارات بسته شده و جای هیچ کمکی باقی نمانده است.

این روزها با نزدیک شدن به روزهای گرم تابستان تشنگی بیش از روزهای دیگر روستائیان لرستان را آزار می دهد. آنها بازهم باید چشم به راه تانکرها بمانند تا تشنگی کودک روستایی با جرعه ای آب مرتفع شود.

پروژه قمرود که آب را از شهرستان الیگودرز به شهرهای مرکزی ایران از جمله شهر قم برد اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داد در صورتیکه رفع مشکل آب روستائیان لرستانی در نزدیکی چشمه آب تنها 200 میلیارد تومان نیاز دارد که این میزان اعتبار از مردم لرستان دریغ می شود.

مردم لرستان منتظرند تا محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری در سفر سوم هیئت دولت همانگونه که در سفر به کرمان برای رفع مشکلات مردم وعده انتقال آب زاگرس به مرکز ایران را داد به آنها نیز قول رفع مشکلات آب 907 روستای لرستان را بدهد که به طور قطع این امر مبتنی بر شعار عدالت محوری دولت محترم خواهد بود.

مردمان غیور، ولایتمدار و وطن دوست لرستان خوشحال می شوند مازاد آب این استان برای رفع مشکلات دیگر هموطنان در سایر نقاط کشور انتقال داده شود ولی وقتی این مردمان بلند نظر، خود در کنار چشمه آب تشنه اند نباید به دنبال اجرای طرح های غیرکارشناسی بود چرا که مردم لرستان منتظرند تا عدالت محوری دولت محقق شود.

امید می رود دولت عدالت محور دکتر احمدی نژاد در سفر به لرستان مصوبه ای برای رفع مشکلات آب روستاهای لرستان را از تصویب بگذراند تا دیگر هیچ کودک روستایی برای آشامیدن آب گوارای زاگرس و نعمتی که خداوند به مردمان این دیار ارزانی داشته است چشم به راه تانکرهای آبرسانی نباشد.