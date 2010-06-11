لوگوی گوگل فوتبالی شد/ بزرگترین جستجوگر وب؛ اسیر تب جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای جام جهانی فوتبال 2010 از امروز جمعه 11 ژوئن با حضور 32 تیم در شهرهای مختلف آفریقای جنوبی برگزار می شود به همین منظور لوگوهای مناسبتی بزرگترین موتور جتسجوی دنیا این بار به شکل فوتبال در آمده است.

رقابتهای جام جهانی فوتبال (Fifa World Cup) بزرگترین رقابت فوتبال مردان در دنیا به شمار می رود. این رقابت مهم که امروزه به یکی از داغ ترین مسابقات ورزشی تبدیل شده است در سال 1930 و با ایده یک مدیر ارشد ورزش فرانسوی به نام "ژول ریمه" ایجاد شد.

از سال 1930 تا 1946برندگان فینال با "جام پیروزی" به خانه های خود بازمی گشتند اما در سال 1946 به نام رئیس فیفا و بنیانگذار عنوان این جام را به "ژول ریمه" تغییر دادند.

در سال 1970 برزیل برای سومین بار این جام را به خانه برد اما این جام در سال 1983 به سرقت رفت و دیگر هرگز پیدا نشد.

هر چند این تنها جام به سرقت رفته نیست به طوری که در سال 1966 نیز جامی که انگلیسیها به دست آورده بودند به سرقت رفت اما پس از چند روز پیدا شد.

پس از سال 1970 این رقابتها از "ژول ریمه" به "جام جهانی فیفا" تغییر نام یافت. برای طراحی جام جدید، کارشناسان فیفا از هفت کشور بازدید کردند و 53 مدل پیشنهادی متفاوت را مورد ارزیابی قرار دادند و سرانجام کار یک طراح ایتالیایی به نام "سیلویو گاتازانیگا" را به عنوان طرح جام جهانی پذیرفتند.

این جام جدید به طول 36 سانتیمتر است که با طلای 18 عیار به وزن 6 هزار و 175 گرم ساخته می شود.

از ابتدای جام جهانی در 1930 تاکنون، تیم ملی برزیل موفق شده است در 5 دوره این جام را به خانه ببرد. پس از برزیل ایتالیا چهار بار جام جهانی را از آن خود کرده است.

پس از ایتالیا، آلمان 3 بار، آرژانتین و اوروگوئه 2 بار، فرانسه و انگلیس یک بار موفق شده اند این جام را به دست آورند.