مدیران کل نمونه دانشگاه تهران معرفی شدند / حراست و پشتیبانی در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تهران علاوه بر حوزه ریاست که دارای چند مدیرکل اعم از مدیرکل دفتر ریاست، مدیرکل روابط عمومی، مدیرکل حراست و مدیرکل گزینش است دارای چندین اداره کل دیگر در 6 معاونت این دانشگاه نیز است.

معاونت های آموزشی و تحصیلات تکمیلی، پژوهش و فناوری، اداری و مالی، دانشجویی و فرهنگی، طرح و برنامه و معاونت بین الملل در ساختار دانشگاه تهران دیده شده اند که اداره کل های مختلفی زیرمجموعه این معاونتها فعالیت می کنند.

مدیران حوزه هایی نظیر امور آموزشی، تحصیلات تکمیلی، برنامه ریزی آموزشی، امور پژوهشی، امور پژوهشهای کاربردی، سفارشات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی، امور حقوقی، نیروی انسانی، امور مالی، پشتیبانی و طرح های عمرانی، رفاه کارکنان، انتظامات، دانشجویی و فرهنگی، فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه، تربیت بدنی، امور خوابگاهها، امور شاهد و ایثار گر، برنامه ریزی و تشکیلات و بودجه در دانشگاه تهران در سطح مدیرکل فعالیت می کنند.

مصطفی خسروی مدیرکل حراست دانشگاه تهران و رضا قاسمی مدیرکل پشتیبانی و طرحهای عمرانی دانشگاه تهران طی مراسمی که با عنوان معرفی کارمندان نمونه سال 88 دانشگاه تهران در تالار دهشور پردیس علوم پایه دانشگاه تهران با حضور فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران برگزار شد، معرفی شدند.

تعدادی از کارکنان دانشگاه تهران و دیگر مدیران دانشگاه تهران در سطح اجرایی نیز در این مراسم معرفی شده اند.