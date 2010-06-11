اسامی هیئت انتخاب فیلم کوتاه جشن سینما اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جشن سینمای ایران، انجمن فیلم کوتاه سینمای ایران هیئت انتخاب چهاردهمین جشن مستقل فیلم کوتاه ایران را معرفی کرد.

مرتضی قیدی، مرتضی جذاب،‌ فرهنگ آدمیت، ‌پیام عزیزی،‌ مرتضی علی عباس میرزایی، امیرحسین سیاح، غلامرضا رضوی، پناه‌برخدا رضایی،‌ کیارش اسدی‌زاده،‌ مسعود امینی‌تیرانی، بیژن میرباقری، امین جعفری و محمد شیروانی آثار متقاضی شرکت در جشن فیلم کوتاه سینمای ایران را انتخاب خواهند کرد.

شهرام مکری به عنوان مدیر هماهنگی بخش فیلم کوتاه جشن سینمای ایران به دبیر چهاردهمین جشن سینمای ایران (فرهاد توحیدی) معرفی شده است.