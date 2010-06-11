مدیران فرهنگی باید خلاق و معمار فرهنگی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل فلاح در دومین روز نشست معاونین فرهنگی و پژوهشی و رؤسای ادارات فرهنگی ضمن تأکید بر ترویج فرهنگ دینی در کشور با اشاره به نقش مهم و حساس معاونت فرهنگی در طراحی و اجرای برنامه های سازنده، گفت: مدیران و معاونین فرهنگی می‌بایست ضمن توجه به جایگاه حساسی که دارند، از فکری طراح برخوردار و معمار فرهنگی باشند .

معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: فعالان حوزه فرهنگ جامعه باید توانایی رصد مشکلات فرهنگی و ورود به آن را در حوزه اختیارات خود در استان داشته باشند.

وی همچنین خطاب به معاونین فرهنگی استانها گفت: با توجه به اینکه معضلات فرهنگی در هر استان متفاوت است، شاخصهای فرهنگی متفاوتی بیندیشید و اگر در حوزه‌ای احساس ضرورت کردید، ورود پیدا کنید و سازمان تبلیغات نیز از طرحهای شما حمایت خواهد کرد.

معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی در پایان ضمن تأکید بر نقش مهم نمایندگان مجلس استانها در پیشبرد اهداف سازمان تبلیغات، یادآور شد: باید ارتباط و تعامل نمایندگان مجلس در استانها با ادارات‌کل تبلیغات اسلامی بیشتر شود.

دومین روز این نشست با حضور معاونین و رؤسای ادارات فرهنگی مراکز استانهای سراسر کشور به همت معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی چهارشنبه 19 خرداد در سالن کنفرانس معاونت امور فرهنگی و تبلیغ برگزار شد.