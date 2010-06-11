اولین تاسیسات الکتروکمپرسور گازی خاورمیانه راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تبریز، در حال حاضر عملیات ساخت اولین تاسیسات الکتروکمپرسور گازی ایران در تبریز از پیشرفتی حدود 60 درصد برخوردار است که پیش بینی می شود فاز اول این طرح تا پایان سالجاری در مدار بهره بردری قرار گیرد.

کاهش آلایندگی های زیست محیطی، افزایش راندمان تجهیزات به 60 درصد و ارتقا ظرفیت انتقال گاز طبیعی از مهمترین ویژگی های راه اندازی این پروژه گازی به شمار می رود.

هم اکنون ظرفیت انتقال گاز در تاسیسات تقویت فشار موجود تبریز حدود 24 میلیون متر مکعب در روز بوده که با راه اندازی اولین ایستگاه الکتروکمپرسور، ظرفیت انتقال گاز این تاسیسات با افزایشی 36 میلیون متر مکعبی به 60 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید.

اولین تاسیسات تقویت فشار الکتروکمپرسور گاز ایران از سه واحد الکتروکمپرسور، پست برق و تاسیسات جانبی تشکیل شده که هزینه سرمایه گذاری اجرای این طرح گازی حدود 20 میلیون یورو در بخش ارزی و 20 میلیارد تومان در بخش ریالی است.

همچنین تاکنون ساخت کمپرسورهای گازی و الکتروموتورها به سازندگان آلمانی و ساخت ترانسفورها به یک سازنده چینی سفارش داده شده اما مراحل مطالعات، نصب و راه اندازی تاسیسات توسط مجموعه های داخلی در حال انجام است.

به گفته مسئولان شرکت گاز ساخت و تکمیل این طرح گازی در شرایط فعلی با تاخیری یکساله روبرو بوده که مشکلات در تامین کالا و تجهیزات از مهمترین دلایل تاخیرهای ایجاد شده به شمار می رود.

رضا الماسی مدیرعامل شرکت انتقال گاز هم پیشتر با اشاره به اینکه هم اکنون متوسط بازده تاسیسات تقویت فشار گاز کشور حدود 35 درصد است، گفته بود: یکی از ویژگی های تاسیسات جدید تقویت فشار الکتروکمپرسور گازی بازده بالای فعالیت آنها بوده به طوری که بازده این تاسیسات گازی با سیستم الکتریسیته 95 درصد برآورد می شود.

به گزارش مهر، در حال حاضر شبکه ملی انتقال گاز ایران با وسعت حدود 30 هزار کیلومتر پس از کشورهای ایالات متحده، روسیه و کانادا در جایگاه چهارم دنیا و جایگاه نخست در بین کشورهای خاورمینه را به خود اختصاص داده است.

هم اکنون تعداد 62 تاسیسات تقویت فشار گاز در سطح شبکه انتقال گاز در مدار بهره برداری قرار دارد که تا افق چشم انداز وسعت شبکه انتقال گاز به 70 هزار کیلومتر و تعداد تاسیسات تقویت فشار گاز به 140 ایستگاه افزایش می یابد.

ظرفیت انتقال شبکه ملی گاز ایران در شرایط فعلی 600 میلیون متر مکعب در روز بوده که پیش بینی می شود تا پایان سالجاری این ظرفیت به 700 میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد.