اداره کل انتقال خون کردستان با کمبود نیروی انسانی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد سعید کریمیان صبح جمعه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: اداره کل انتقال خون استان کردستان با کمبود نیرو مواجه است و این کمبود در بعضی از شرایط فعالیت های روزمره ما را با مشکل مواجه کرده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه میزان علاقمندی مردم استان کردستان برای اهدا خون بیش از سایر نقاط کشور است و در بعضی از شرایط ما به دلیل کمبود نیروی انسانی توان جوابگویی به تمامی نیازهای استان را نداریم.

مدیر کل انتقال خون استان کردستان یادآور شد: در سال 88 و در مجموع بیش از 26 هزار نفر از مردم استان کردستان خون اهدا کرده اند که این این جمع بیش از 40 درصد از آنها اهدا کننده مستمر بوده اند به نحوی که این افراد در طول سال حداقل دوبار خون اهدا کرده بودند.

کریمیان افزود: یکی دیگر از مشکلات استان کردستان که ناشی از کمبود نیروی انسانی است، به نبود مراکز ثابت خون گیری مربوط به می شود به نحوی که هم اکنون تنها شهرستان سنندج دارای مرکز ثابت خون گیری است و دیگر شهرستانهای استان به وسیله تیم های سیار که هر ماه دو بار مراجعه می شود، خون اهدایی مردم را جمع آوری می کنند.

وی عنوان کرد: ساختمان انتقال خون شهرستان سقز نیز که از محل اعتبارات سفر هیئت دولت به استان کردستان ساخته شده است، در حال حاضر به 95 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و در صورت تامین نیروی انسانی مورد نیاز، این مرکز نیز در تابستان امسال افتتاح و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

مدیر کل انتقال خون استان کردستان گفت: با توجه به وسعت استان از یک سو و همچنین صعب العبور بودن کردستان از سوی دیگر افزایش شمار مراکز ثابت انتقال خون برای دسترسی بهتر و سریع تر بیمارستانها و مراکز درمانی در زمان وقوع حوادث به خون و فرآورده های خونی امری ضروری است که امیدواریم بیش از گذشته این امر مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.

کریمیان در پایان یادآور شد: از ویژگیهای ممتاز و برجسته استان کردستان در طول سه سال گذشته میزان استقبال بانوان کردستانی برای اهداء خون بوده است به نحوی که هم اکنون حدود هفت درصد از اهداء کنندگان خون در کشور خانم هستند که این آمار در استان کردستان به رقمی بالغ بر 14 درصد افزایش می یابد.