وزنه برداران معلول ایرانی در لیبی 20 مدال رنگارنگ کسب کردند

به گزار ش خبرنگار مهر، در این رقابت ها که در طرابلس لیبی در جریان است، وزنه برداران جوان و بزرگسال کشورمان در طی روزهای اول و دوم این مسابقات به 20 مدال طلا، نقره و برنز دست پیدا کردند.

بزرگسالان:

صمد عباسی 48 کیلوگرم طلا، نادر مرادی 56 کیلوگرم طلا، حمزه محمدی 60 کیلوگرم طلا، علی محمدی 67.5 کیلوگرم طلا، مجید فرزین 75 کیلوگرم طلا، حبیب الله موسوی 82.5 طلا، مرتضی دشتی 52 کیلوگرم نقره، یوسف یوسفی 56 کیلوگرم نقره، سعید رسولی 82.5 کیلوگرم نقره، علی نجات خواه 60 کیلوگرم برنز، روح الله رستمی 67.5 کیلوگرم برنز، حامد صلحی پور 75 کیلوگرم برنز

جوانان:

یوسف یوسفی 56 کیلوگرم طلا، علی نجات خواه 60 کیلوگرم طلا، روح الله رستمی 67.5 کیلوگرم طلا، حامد صلحی پور 75 کیلوگرم طلا، سعید رسولی 82.5 کیلوگرم طلا، سعیدی نصیری 60 کیلوگرم نقره، محمد عبدلی 67.5 کیلوگرم نقره، مجید نخودی ریزی 67.5 برنز

کاظم رجبی، سیامند رحمان ، علی صادق زاده و منصور پورمیرزایی ، چهار وزنه بردار کشورمان هستند که امروز در روز پایانی رقابت ها در بخش به اضافه 100 کیلوگرم به مصاف حریفان خود می روند.