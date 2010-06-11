25 هزار و 714 نسخه خطی کتابخانه مجلس دیجیتالی شد/ امکانات جدید "رسان"

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر فناوری اطلاعات کتابخانه مجلس با اشاره به ارائه 25 هزار و 714 عنوان نسخه خطی توسط رسان (کتابخانه دیجیتال مجلس) در جهان، گفت: امکان مشاهده و جستجو در زیر عنوان‌های مجموعه­ها و رسائل، قولی بود که ما در نشست رونمایی کتابخانه دیجیتال رسان در نمایشگاه کتاب تهران دادیم و امروز به آن وعده عمل شده است.

طیرانی در تشریح این سرویس جدید اضافه کرد: این امکان به کاربران اجازه می‌دهد که علاوه بر جستجو در عناوین اول رسائل، امکان جستجوی موضوعی و یا عنوان نسخه‌های موجود در ذیل عنوان اصلی رساله را نیز داشته باشند؛ به عنوان مثال پژوهشگری که در جستجوی نسخه خطی دیوان حافظ با شماره نسخه 14149 است، می‌تواند به نسخه‌های خطی موجود دیگر در این رساله که به علت عدم آگاهی و یا عدم امکان جستجوی آنها مورد غفلت قرار می‌گرفتند نیز دسترسی داشته باشد.

وی افزود: به این ترتیب عنوان اصلی با شماره نسخه1/14149 قابل بازیابی و نسخه‌های خطی دیگر به ترتیب با شماره‌های 2/14149، 3/14149 و ... الی آخر قابل بازیابی هستند و کاربر با مشاهده یک عنوان از رساله مورد نظر امکان مشاهده سایر عناوین موجود در این رساله را در پایین سمت راست صفحه خود تحت عنوان منابع مرتبط دارد.

مدیر فناوری اطلاعات کتابخانه مجلس مشاهده و جستجو در شناسنامه نسخ به صورت یک لیست فارغ از اصل نسخه و نمایش آن را از دیگر امکانات جدید "رسان" برشمرد و گفت: این امکان به جهت اینکه به کاربران اجازه می‌دهد تنها در شناسنامه نسخه‌ها به جستجوی کلید واژه‌های خود بپردازند موجب افزایش سرعت جستجو و صرفه‌جویی در زمان آنها می‌شود و کاربر می‌تواند قبل از اینکه تصاویر نسخه را ببیند عنوان و یا موضوع مورد نظر خود را جستجو و در کمترین زمان ممکن به آن دسترسی پیدا کند.

طیرانی امکانات دیگر کتابخانه دیجیتال رسان را به شرح زیر برشمرد: جستجو بر اساس عنوان، شماره نسخه، موضوع و نام مولف، ذخیره‌سازی تصاویر نسخ با دو کیفیت (با حجم کم و در اندازه واقعی تصویر با وضوح و کیفیت قابل قبول)، پرینت تصاویر نسخه‌ها با اندازه واقعی با کیفیت بسیار عالی، امکان بزرگنمایی تصاویر به میزان دلخواه، امکان مرور الفبایی نسخ خطی موجود و استفاده از منوی جستجوی پیشرفته به منظور دستیابی هرچه آسان تر به کلیدواژه مورد نظر.



وی ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک تمامی نسخه‌های موجود جهت استفاده پژوهشگران و کاربران در کتابخانه دیجیتال رسان قرار گیرد.