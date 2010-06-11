۲۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۰۱

از فردا/

نمایش "خاموشی دریا" از رادیو تهران پخش می شود

پخش نمایش رادیویی "خاموشی دریا" به کارگردانی ژاله علو از روز شنبه 22 خرداد ماه از رادیو تهران شروع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایش به تهیه کنندگی مهتاب امینی، رضا عمرانی، مجید حمزه، بهرام ابراهیمی، بهناز بستان دوست، مهرخ افضلی و محمد عشقیان بازی کردند و داستان نویسنده ای است که دچار فراموشی می شود و ...
 
- پخش نمایش "نسترن در دبار ناصری" از روز شنبه 22 خردادماه ساعت 22 از رادیو ایران شروع می شود. در این نمایش به کارگردانی مجید حمزه و تهیه کنندگی ماهداد توکلی، شهرزاد عبدحق، علی زرینی، شهین نجف زاده، فریدون محرابی، گلچهر دامغانی، نازنین مهیمنی، ژاله علو، شمسی فضل اللهی؛ صدیقه کیانفر، سینا نیکوکار و ... بازی کردند.
 
داستان این نمایش درباره یک دختر دبیرستانی به نام نسترن است که علاقه زیادی به خواندن کتاب تاریخ دارد و ...
