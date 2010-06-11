بهره برداری از نخستین سینمای سه بعدی کشور تا 2 ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، سید هادی منبتی با اشاره به تجهیز سالن حرکت و تبدیل آن به مجموعه فرهنگی ایوان شمس در محدوده خیابان کردستان، اظهار داشت: در حال حاضر سالن ایوان شمس با آپاراتهای معمولی به پخش فیلم های سینمایی می پردازند و سفارش واردات آپاراتهای سه بعدی نیز داده شده است.

وی گفت: پس از ورود آپاراتهای ویژه نمایش فیلمهای سه بعدی به کشور و نصب آن در سالن ایوان شمس، زمینه لازم برای اکران فیلمهای سه بعدی در این سالن با ظرفیت 420 نفر فراهم می شود.

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با بیان اینکه فیلم های سه بعدی با عینکهای ویژه در سالن ایوان شمس به نمایش در می آید افزود: تجهیزات لازم طی مدت یک تا دو ماه آینده وارد کشور شده و نصب شود.

وی با اشاره به تجهیز ایوان شمس به سیستم صوتی دالبی دیجیتال، گفت: با افتتاح سیستم سه بعدی در سالن ایوان شمس، و فیلمهایی که با شیوه سه بعدی تهیه شده به وسیله عینکهای مخصوص پولاریزه برای شهروندان نمایش داده می شود تا به تماشای فیلم در محیطی زنده و پر نشاط بپردازند.



