اسرائیل تروریست واقعی است/ ساختار ناکارآمد سازمان ملل تغییر کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، دیدار "سعد الحریری" با "رجب طیب اردوغان" در آنکارا در واقع به جایگاهی برای حمله شدید علیه سیاست های جنایتکارانه رژیم صهیونیستی تبدیل شد.

در واقع مواضع سران دو کشور ترکیه و لبنان در قبال رژیم صهیونیستی جزئیات دیگر مسائل مطرح شده در این دیدار را تحت الشعاع قرار داد. در این دیدار اردوغان با ارائه آماری اظهار داشت: اسرائیل تا کنون به بیش از 100 قطعنامه صالدر شده از سوی سازمان ملل پایبند نبوده است.

البته سازمان ملل نیز از سخنان بی پرده نخست وزیر ترکیه در محکومیت رژیم صهیونیستی در امان نماند. اردوغان با اشاره به نا کارآمدی بیش از 100 قطعنامه صادر شده علیه رژیم اسرائیل خواستار بازنگری در ساختار سازمان ملل شد.

اردوغان در ارتباط با آینده روابط لبنان و سوریه اظهار داشت: آینده امیدوارکننده ای در انتظار سوریه و لبنان است و خود من در دیدار اخیر از سوریه به "بشار اسد" گفتم که باید هر چه زودتر برای تقویت برادری و دوستی میان دو کشور به لبنان سفر کند.

نخست وزیر ترکیه با موفقیت آمیز دانستن سفر اخیر حریری به دمشق، تاکید کرد: این مسئله را خودم از اسد شنیدم و بسیار خوشحال شدم.

دفاع حریری از مقاومت لبنان / اسرائیل تروریست واقعی است

نخست وزیر لبنان نیز در این کنفرانس خبری با اشاره به نقض مکرر قطعنامه 1701 شورای امنیت توسط رژیم صهیونیستی تاکید کرد: اسرائیل برای لبنان دشمن محسوب می شود، اما در تاریخ هرگز به اسرائیل حمله نکرده ایم و 6 بار مورد هجوم قرار گرفته ایم.

وی تاکید کرد: البته در تمام این جنگها با ایستادگی و حمایت کشورهای دوست خود توانسته ایم سرزمین خود را باز پس گیریم.

حریری در پاسخ غیر مستقیم به طرف هایی که حزب الله لبنان را به تروریسم متهم می کنند، تاکید کرد: کسانی که از سرزمین خود دفاع می کنند، تروریست نیستند و حمله علیه لبنان تروریسم واقعی بود که گناهی نابخشودنی است.

نخست وزیر لبنان در این کنفرانس خبری همچنین بر تلاش این کشور در زمینه آغاز روند همکاری های استراتژیک با ترکیه تاکید کرد.

خاطر نشان می شود، حریری در سفر اخیر خود به ترکیه علاوه بر اردوغان با دیگر مقامات ارشد این کشور نیز دیدار کرد که در نهایت به 6 توافقنامه همکاری، یک توافقنامه در زمینه همکاری های نظامی و چندین تفاهم نامه منجر شد که مهمترین آنها لغو ویزای سفر برای شهروندان دو کشور بود.