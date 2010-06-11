الزام پیوست مطالعات اجتماعی برای تمامی طرحهای شهری در سال 89

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایازی با بیان اینکه پیش از اجرای پروژههای شهری لازم است مطالعات اجتماعی در زمینه اقدامات اجرایی آن پروژه صورت گیرد گفت: این اقدام هزینه ها را کاهش می دهد و تمامی پروژه های شهری به ویژه در حوزه بافتهای فرسوده و توسعه شهری باید همراه با مطالعات اجتماعی صورت گیرند تا در آینده با مشکلات آسیبهای اجتماعی روبه رو نشویم.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران گفت: برخی بوستانهای ما از فضای فرهنگی برخوردار نیستند و این معضل باید برطرف شود و در این راستا شهرداری باید تمامی بوستانهای سطح شهر را تبدیل به فضاهای فرهنگی کند.

ایازی افزود: موضوعات علوم انسانی از پیچیدگیهایی برخورداراست که اقدامات اجرایی را سخت می کند اما به شرط توجه درست به آن اثرات مطلوبی در جامعه می گذارد.

وی با بیان اینکه شورایاریها در این امور بسیار یاری دهنده شهرداری هستند، گفت: همکاری با شورایاریها در بحث مدیریت شهری بسیار تاثیرگذار بوده و گام بعدی شهرداری ایجاد مدیریت محلی است که بسیار موثر است.

معاون امور فرهنگی اجتماعی شهردار تهران با اشاره به گفته شهردار تهران مبنی بر اینکه باید پروژه های شهری از پیوست مطالعات اجتماعی برخوردار باشند و این پیوست از الزامات پروژه ها است، اظهار داشت: برای پیوست مطالعات اجتماعی در پروژههای شهری باید از تجربیات سه دهه گذشته بهره گیریم و پروژه ها را با توجه به مسائل اجتماعی ارزیابی کنیم.

ایازی با اشاره به اینکه پیوست مطالعات اجتماعی پروژه های شهری برای اولین بار تنها در شهرداری تهران به اجرا در آمده است گفت: شهرداری تهران بسترسازی اجرای کار را فراهم ساخته و در این مورد تا کنون 10 کارگاه آموزشی با حضور اساتید دانشگاهها برگزار کرده و در این مدت کتاب هایی نیز ترجمه و تالیف شده و به صورت دستورالعمل کار اجرایی در پرتال معاونت اجتماعی مشخص شده است.

وی افزود: در این راستا باید کنترل شود که چند درصد از پروژه ها بر اساس مطالعات اجتماعی به انجام رسیده چرا که با اجرایی شدن این دستورالعمل هزینه ها کاهش یافته و مدیریت زمانی به طور مناسب اعمال می شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران با اظهار امیدواری از اجرای پیوست مطالعات اجتماعی در پروژه های شهری برای سال جاری گفت: اگر بخواهیم شهرداری تهران را به یک نهاد اجتماعی تبدیل کنیم ناگزیریم پیوست مطالعات اجتماعی برای تمامی پروژه های شهری داشته باشیم.