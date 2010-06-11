وظیفه دشواری را قبول کردم / از حجازی و قلعه نویی انتظار کمک دارم

پرویز مظلومی پس از انتصاب به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: پس از توافق نهایی بامسئولان استقلال قرار است به مدت دو سال هدایت آبی پوشان را در لیگ دهم برعهده بگیرم.

وی ادامه داد: استقلال شرایط سختی دارد اما به من تکلیف شد به عنوان یک استقلالی به این تیم کمک کنم و من هم در نهایت این سمت را پذیرفتم.

سرمربی پیشین تیم‌های فوتبال مس کرمان و ابومسلم مشهد در مورد خبر توافقش با باشگاه شاهین پارس جنوبی اظهار داشت: همانطور که روزچهارشنبه گفتم، به مسئولان شاهین بوشهر اعلام کرده بودم اولویتم استقلال است و اگر تکلیفم تا روز شنبه با این تیم مشخص نشود، به شاهین خواهم آمد.

وی اضافه کرد: البته باید از مدیریت محترم باشگاه شاهین و مردم خوب و فوتبالدوست بوشهر عذرخواهی کنم زیرا در این مدت به بنده لطف فراوانی داشتند اما اولویتم استقلال بود و قرار شد اگر با این تیم به توافق نرسم، برای هدایت شاهین به بوشهر بروم که در نهایت به استقلال آمدم.

سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: انتظار دارم پیشکسوتان استقلال که صاحبان اصلی این تیم هستند از جمله ناصر حجازی‌ها، امیر قلعه‌‍نویی‌ها، حسن روشن‌ها و سایران در این وظیفه خطیر به من کمک کنند تا با کمک آنها بتوانیم تیم خوبی را برای موفقیت در مسابقات پیش رو آماده کنیم.

وی با بیان اینکه از هواداران می خواهد صبور باشند تا تیم خوبی را درست کند، در مورد وضعیت بازیکنان این تیم افزود: اولویت نخست ادامه همکاری با بازیکنان بزرگی است که در حال حاضر در استقلال هستند زیرا ما به آنها نیاز داریم. پس از آن به مسئولان باشگاه فهرست داده ام و امیدوارم بتوانند شرایط حضور بازیکنان بزرگ دیگری را در این تیم فراهم کنند.

مظلومی در پایان گفت: دوست داشتم پس از سال‌ها دوری در شرایط بهتری به استقلال برگردم ولی در شرایط سختی آمدم و هواداران هم این مسئله را می دانند. امیدوارم همه به من کمک کنند تا این تیم یکی از مدعیان اصلی قهرمانی باشد.