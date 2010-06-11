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۲۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

یکسال پس از اجرا /

"خانه" نغمه ثمینی به ارشاد رفت

"خانه" نغمه ثمینی به ارشاد رفت

نمایشنامه "خانه" نوشته نغمه ثمینی که سال گذشته به کارگردانی کیومرث مرادی روی صحنه رفته بود برای چاپ روانه ارشاد شد.

نغمه ثمینی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار این نمایشنامه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: نمایشنامه "خانه" را بازنویسی کرده‌ام و آن را برای چاپ به نشر نی سپرده‌ام.

سال گذشته کیومرث مرادی نمایشی را برگرفته از همین کتاب نغمه ثمینی در بخش مسابقه بین‌الملل و مرور تئاتر تهران بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به روی صحنه برد.

"خانه" داستان شخصی به نام هامون است که چهار تن دیگر از اعضاء خانواده‌اش در جستجوی او هستند و هر کدام به یادآوری اینکه آخرین بار کجا هامون را دیده‌اند،‌ می‌پردازند.

نغمه ثمینی همچنین از انتشار گزیده‌ای از مقالات خود با دو موضوع محوری سینما و تئاتر در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این مجموعه شامل حدود 20 تا 25 مقاله‌ است که از سال 71 در مجلات مختلف منتشر شده است که قرار است زیرنظر مجید اسلامی و توسط انتشارات منظومه خرد به چاپ برسد.

عشق و شعبده، پژوهشی در هزار و یک شب، خاله ادیسه، افسون معبد سوخته، رازها و دروغ ها از جمله کتاب‌ها و نمایشنامه‌های متشر شده از ثمینی است.

کد مطلب 1098721

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