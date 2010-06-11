"خانه" نغمه ثمینی به ارشاد رفت

نغمه ثمینی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار این نمایشنامه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: نمایشنامه "خانه" را بازنویسی کرده‌ام و آن را برای چاپ به نشر نی سپرده‌ام.

سال گذشته کیومرث مرادی نمایشی را برگرفته از همین کتاب نغمه ثمینی در بخش مسابقه بین‌الملل و مرور تئاتر تهران بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به روی صحنه برد.

"خانه" داستان شخصی به نام هامون است که چهار تن دیگر از اعضاء خانواده‌اش در جستجوی او هستند و هر کدام به یادآوری اینکه آخرین بار کجا هامون را دیده‌اند،‌ می‌پردازند.

نغمه ثمینی همچنین از انتشار گزیده‌ای از مقالات خود با دو موضوع محوری سینما و تئاتر در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این مجموعه شامل حدود 20 تا 25 مقاله‌ است که از سال 71 در مجلات مختلف منتشر شده است که قرار است زیرنظر مجید اسلامی و توسط انتشارات منظومه خرد به چاپ برسد.

عشق و شعبده، پژوهشی در هزار و یک شب، خاله ادیسه، افسون معبد سوخته، رازها و دروغ ها از جمله کتاب‌ها و نمایشنامه‌های متشر شده از ثمینی است.