تأکید بر بررسی صلاحیت دانشجویان دکتری/ بررسی صلاحیت قبل از آغاز تحصیل

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نوربخش پنجشنبه در سی و نهمین نشست معاونین آموزشی دانشگاههای سراسر کشور در کردستان با بیان اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خصوصا در مورد دانشجویان دکتری تاکید دارد که در هنگام ثبت نام حتما باید صلاحیت عمومی آنها تأیید شده باشد افزود: اگر چنانچه در اول مهرماه صلاحیت علمی و عمومی دانشجویان دکتری تأیید نشده باشد دانشگاهها باید کار خود را در بهمن ماه آغاز کنند. در این خصوص طی جلساتی که برگزار شده است دانشگاهها باید آزمون دکتری را به بهمن ماه منتقل کنند تا بتوانند حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه پرونده های دکتری را برای تأیید صلاحیت به مرکز گزینش ارسال کنند.

وی اضافه کرد: همانطور که می دانید دانشجویان دکتری پس از اتمام درس یا عضو هیئت علمی می شوند یا اینکه به عنوان استاد در دانشگاهها مشغول به تدریس می شوند بنابراین تحقیقات ما از دانشگاهها شروع می شود لذا ما برای بررسی صلاحیت دانشجویان زمان محدودی داریم و از دانشگاهها درخواست می شود که پرونده ها را خیلی زود برای ما ارسال کنند تا بتوانیم آنها را بررسی کنیم.

نوربخش با اشاره به هفت هزار دانشجوی دکتری گفت: با توجه به این تعداد دانشجو در حال حاضر طبق آخرین آماری که در دست داریم تنها 700 پرونده به ما ارسال شده است و مابقی پرونده ها هنوز به دبیرخانه ارسال نشده که این امر ما را با مشکل مواجه می کند بنابراین دانشگاهها باید وقت خود را به گونه ای برای ارسال پرونده ها تنظیم کنند که ما را در بررسی این پرونده ها دچار مشکل نکنند.

وی افزود: هیئت مرکزی گزینش دانشجو بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه بررسی صلاحیت عمومی دانشجویان را بر عهده دارد و باید تمام دانشجویان مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی دانشجویان از مقطع کاردانی تا مقطع دکتری از سوی هیئت مرکزی گزینش تأیید شوند.

نوربخش اضافه کرد: لیست دانشجویانی که از طریق سازمان سنجش آموزش کشور جذب می شوند از سوی سازمان دریافت می شود و برای گزینش آنها به دبیرخانه مرکزی گزینش دانشجو ارسال می شود.

وی افزود: اما پرونده دانشجویانی مانند استعدادهای درخشان، رتبه های ممتاز، دوره های مجازی، بدون آزمون، دوره های مشترک، واحدهای بین الملل، قهرمانان ورزشی، بورس به داخل و بورس مربیان که غیر از سازمان سنجش وارد دانشگاهها می شوند، باید توسط دانشگاهها به هیئت مرکزی و دبیرخانه گزینش دانشجو که در سازمان سنجش مستقر است، ارسال و بررسی شود که آنها در هنگام ثبت نام صلاحیت عمومی داشته باشند.