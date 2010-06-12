برگی از تاریخ ایران و جهان

بیست و دوم خرداد:

دستور تسلیم ملک الشعرای بهار به سردار معزز



شرح سند در سازمان اسناد و کتابخانه ملی: دستور تسلیم ملک الشعراء بهار به سواران سردار معزز



شماره سند: 290000372

تاریخ سند: [22 خرداد ماه] 1296 ش.

همدان پایتخت ایران

تاریخنگاران دوران معاصر بر پایه نوشته های مورخان عهد باستان و اسناد باقی مانده از آن عهد و محاسبات تقویمی، 22 خرداد ( 12 ژوئن) سال 625 پیش از میلاد (دوهزار و633 سال پیش) را روزی دانسته اند که هوخشتره همدانرا پایتخت ایران کرد.



همدان که مورخان یونانی آن را اکباتانا نوشته اند قبلا در تابستانها محل همایی و نشست بزرگان بود و احتمالا نام آن به همین دلیل انتخاب شده است.

هوخشتره در آن زمان رهبر ایرانیان از طایقه ماد بود که پارس ها نیز از او اطاعت می کردند. هم او بود که با پادشاه بابل متحد شد و امپراتوری ستمگر آشور را برای همیشه نابود کرد.

دوازدهم ژوئن:

ژاندارک فرماندهی فرانسویان را به دست گرفت



12 ژوئن 1429 و در جریان جنگهای 116 ساله انگلستان و فرانسه (در تاریخ، معروف به جنگهای صد ساله)، ژاندارک فرماندهی فرانسویان را به عهده گرفت .

قبلا ژاندارک تنها در جریان نبرد، فرانسویان ناامید و فرسوده را تشویق به ادامه مبارزه می کرد که از11 ژوئن کار فرماندهی را مستقیما به دست گرفته بود.

تولد چارلز کینگزلی



در چنین روزی در سال 1819 میلادی چارلز کینگزلی نویسنده برجسته انگلیسی به دنیا آمد . وی کشیش نیز بود . "به سمت غرب" عنوان مهمترین اوست .

تولد یوحنا اسپیری



سال 1829 میلادی اسپیری نویسنده مشهور سوئیسی متولد شد . "هایدی" عنوان مهمترین اثر اوست .

روز ملی روسیه



همه ساله چنین روزی به عنوان روز ملی روسیه در این کشور گرامی داشته می شود .

حبس ابد برای ماندلا



در چنین روزی در سال 1964 میلادی دولت حامی آپارتاید آفریقای جنوبی نلسون ماندلا را به حبس ابد محکوم کرد .