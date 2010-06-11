شهرام اقبال‌زاده دبیر سابق انجمن نویسندگان کودک و نوجوان که از شرکت در انتخابات اخیر انجمن انصراف داده بود در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور حداکثری اعضاء این انجمن در انتخابات خبر داد و گفت: مجمع عمومی انجمن ساعت 17 روز گذشته (پنجشنبه 20 خرداد) در محل انجمن برگزار و انتخابات با مشارکت 15 نامزد هیئت مدیره و 6 نامزد بازرس و آراء 192 نفر از اعضاء برپا ‌شد.

وی انتخاب استاد نور‌الدین زرین‌کلک تصویرگر برجسته کشور را - که هنوز یکسال از عضویتش در انجمن نمی‌گذرد - به عنوان یکی از اعضاء هیئت مدیره از نکات جالب توجه انتخابات روز گذشته برشمرد و حضور وی را در کنار چهره‌های مسئولیت‌پذیر دیگر پشتوانه‌ای خوب برای انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ارزیابی کرد.

به گفته شهرام اقبال‌زاده در این انتخابات فریدون عموزاده خلیلی با 161 رای بیشترین میزان آراء را به خود اختصاص داد. همچنین محمود برآبادی با 134 رای، محسن هجری با 130 رای، مهدی حجوانی با 116 رای، نور‌الدین زرین‌کلک با 105 رای و نسرین وکیلی و مصطفی خرامان (هر کدام با 86 رای) به عضویت هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان درآمدند.

در انتخابات مذکور حدیث لزرغلامی با 72 رای، حسین شیخ‌الاسلامی با 68 رای و مجید راستی با 53 رای به عنوان اعضاء علی‌البدل انتخاب شدند.

همچنین نلی محجوب با 145 رای، مناف یحیی‌پور با 119 رای و حسین فتاحی با 78 رای به عنوان بازرس انجمن برگزیده شدند.

اقبال‌زاده افزود: شنبه هفته آینده 29 خرداد جلسه مشترک هیئت مدیره قبلی و فعلی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار می‌شود و با انتخاب رئیس و نایب‌رئیس هیئت مدیره، دبیر و خزانه‌دار، ترکیب جدید هیئت مدیره انجمن مشخص خواهد شد.