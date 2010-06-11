۲۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۲۸

روزانه 250 تن گوشت مرغ مازاد در گلستان تولید می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: روزانه حدود 350 تن گوشت مرغ تولید در استان تولید می شود که 250 تن مازاد نیاز استان است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی جعفری پیش از ظهر جمعه در حاشیه گردهمایی شورای معاونان بهبود تولیدات دامی منطقه یک کشور در گرگان افزود: باتوجه به نیاز استان که کمتر از یکصد تن است، حدود 250 تن گوشت مرغ مازاد بر نیاز روزانه در استان در حال تولید است.

وی اظهار داشت: بخش کشاورزی استان گلستان علاوه بر بخش دامپروری ظرفیت بسیار خوبی در بخش زراعت دارد و سالانه حدود یک میلیون و دویست هزار تن گندم تولید می کند.
 
وی خاطرنشان کرد:  احداث دامداری های بزرگ صنعتی و افزایش تولید در محصولات کشاورزی با استفاده بهینه از ظرفیت آبی استان از مهمترین برنامه های سازمان جهادکشاورزی گلستان است.
 
جعفری بیان داشت: این گردهمایی در راستای وضعیت دامپروری منطقه یک کشور و بررسی کمیت و کیفیت طرحها و پروژه های در حال اجراست.
 
رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان افزود: این همایش نقش مهمی در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات دامی و اقتصادی نمودن دامپروری های موجود دارد که برنامه ریزی و سیاست گذاری بسیار مناسبی را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود.
