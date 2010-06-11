کسانی که با دریافت امانت مسئولیت جشن می گیرند، غافلند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محی الدین حائری شیرازی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران اظهار داشت: آنانی که اهل غفلت اند امانت که به دستشان می افتد جشن می گیرند و نمی دانند چه مسئولیتی بر دوششان است.

سخنران پیش از خطبه امروز ضمن پرداختن به روش های تربیتی برای هدایت افراد گفت: ما دو راه داریم یا به افراد ماهی بدهیم و یا ماهی گیری یاد بدهیم، و بهتر است که به آنان ماهیگیری یاد بدهیم چرا که این راهی اجتهادی پایدار و استوار است.

وی ادامه داد: وقتی انسان وسیله های شناسایی راه خیر و شر را داشته باشد می تواند راه درست را از نادرست تشخیص دهد.

حائری شیرازی با بیان اینکه باطن افراد بر روی ظاهر آنان تاثیر می گذارد، گفت: اگر کسی باطن را اصل قرار داد پاکترین ظاهر نصیبش می شود، اگر کسی آخرت را در نظر گرفت سالم ترین دنیا به دستش می آید او این وعده پیامبران به انسانهاست.

وی ادامه داد: برخی می گویند که اهل آخرت را می بینیم که چقدر گرفتار مشقت می شوند و اهل دنیا را می بینیم که چقدر خوشند ، پاسخ این پرسش کنندگان این است که شما ظاهر را می بینی مثلا وقتی می پرسند حسین بن علی در عاشورا چه لذتی داشته؟ من می گویم داشته است چرا که او لذت ادای امانت به پروردگارش را در روز عاشورا داشت. پس گرفتن امانت برای اهل غفلت لذت بخش است برای آنهایی که از خواب بیدار شده اند گرفتن امانت ترس آور است و احساس خطر دارند.

وی گفت: آنانی که اهل غفلت اند امانت به دستشان می افتد جشن می گیرند، نماینده مجلس روزی که انتخاب می شود جشن می گیرد، غافل است و نمی داند چه مسئولیتی بر دوشش است،رئیس جمهوری که بعد از پیروزی جشن می گیرد غافل است، مدیری که پس از گرفتن حکمش جشن می گیرد غافل است چرا که نمی دانند بار امانت سنگین است.

وی با اشاره به انتخاب رهبری از سوی مجلس خبرگان افزود: ایشان در زمان گرفتن این مسئولیت وحشت داشتند از این ترس به خدا پناه بردند، اما این ترس از روی تقوای ایشان و وقتی این مسئولیت به عهدشان گذاشته شد محکم گرفتند وظیفشان نیزهمین است.

حائری شیرازی گفت: یک نفر به به آیت الله بروجردی نامه نوشت که شما جاه طلبید، ایشان اگر جاه طلب بود قم می ماند یا در نجف و نه اینکه به بروجرد برود و پس از بیماری در قم آن هم به واسطه نذری که برای سلامتشان کرده بودند، بماند.

وی ادامه داد: آیت الله بروجردی در جواب نوشت من ابقای جاه می کنم یعنی این مرجعیتی که به من سپردم آبرویش 10 بوده است آن را 12 می کنم و به فرد بعدی می سپارم . وی تاکید کرد: به درستی که چنین نیز شد و مرجعیت با آیت الله بروجردی وجاهت بالایی پیدا کرد.

حائری شیرازی گفت: علی (ع) امانت امامت مردم به صورت الهی در روز عید غدیر بر گردنش سپارده شده و باری است به دوش او مثل اینکه گوسفندی را به چوپانی بسپارند وغاصب بیاید گوسفندان را از چنگ چوپان درآورد. چوپان بتواند با آن مقابله می کند و اگر نتواند دنبال فرصت می گردد تا امانت را بستاند.جریان حضرت علی نیز این بود که به او امانت داده شده بود.

وی ادامه داد: شما ممکن است بگویید چه فرقی می کند هر دوشان می خواهند کشور گشایی شود چه آنهایی که مردم پسندیدند چه علی را که خدا معرفی کرده بود؟ این درحالی است که دوره آنها کشور گشایی بیشتر شد و دوره علی که این اتفاق هم نیافتاد، پس همان بهتر که خلافت دست آنان می ماند.جواب آنانی که اینگونه می گویند این است که"شما نمی دانید که اگرخلافت از ابتدا دست علی می بود چه می شد و در دوره آنها برای این کشور گشایی چه ها که نکردند."

حائری شیرازی در پایان سخنانش با توصیه به اینکه باید به دور از دنیاطلبی، ظاهر پرستی و برای انسان ها خدمت و کار کنیم افزود: پدران و مادران نیز در زمان نصیحت فرزندانشان باید با دل پاک و نیت خوب این کار را بکنند تا تاثیرگذار باشد و نه در زمان عصبانیت.