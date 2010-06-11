مدلهای جدید مشارکت بخش خصوصی در سند توسعه ریلی

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قربانعلی بیک از ارائه مدلهای جدید مشارکت بخش خصوصی در سند توسعه صنایع ریلی کشور خبر داد.

رئیس کارگروه صنایع ریلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه آخرین ویرایش سند توسعه صنایع ریلی در این کارگروه صورت گرفته است، اظهار داشت: همانطور که پیشتر قول داده بودیم نسخه آخر سند توسعه صنایع ریلی با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان و اعضای کارگروه صنایع ریلی سازمان گسترش و البته سایر دست اندکاران این حوزه نظیر راه آهن، مترو و غیره تدوین شد و تقدیم ریاست سازمان گسترش می شود تا پس از تایید برای وزیر صنایع و معادن ارسال شود.

قربانعلی بیک در خصوص ویژگیهای سند تنظیم شده، گفت: در سند توسعه صنایع ریلی به اسناد بالا دستی نظیر سند چشم انداز 1404توجه شد، ضمن اینکه توجه ویژه ای نیز به رهنمودهایی رهبر معظم انقلاب در بحث صنعت شده است.

وی با بیان اینکه در تنظیم سند توسعه صنایع ریلی علاوه بر اسناد بالادستی سندهای دیگر صنعتی و توسعه ای مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی، مس نیز درنظر گرفته شده اند، ادامه داد: در مراحل تنظیم این سند سعی کردیم آسیب شناسی شرایط فعلی صنایع ریلی را هم انجام دهیم تا به راهکارهایی عملیاتی دست پیدا کنیم. در پایان این آسیب شناسی می توانم بگویم یکی از محدودیت های صنعت ریلی کشور مدل سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در این صنعت است.

رئیس کارگروه صنایع ریلی سازمان گسترش افزود: بر اساس آسیب شناسی صورت گرفته و با استفاده از تجارب روز دنیا در سند توسعه صنایع ریلی مدلهایی ارائه شده است که بخش خصوصی می تواند با بهره گرفتن از آن حضوری قوی تر در صنایع ریلی داشته باشد.

قربانعلی بیک در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی از مجموعه های داخلی، عنوان کرد: در بخش صنایع ریلی تولیداتی داریم که از نظر کیفیت و قیمتها با بسیاری از کشورها از جمله چین قابل رقابت هستند، اما با این حال شاهد هستیم 80 درصد خرید این تولیدات از کشورهای خارجی صورت می گیرد و متاسفانه این در حالی است که 70 درصد ظرفیت شرکتهای صنایع ریلی ما خالی است.

وی در پایان گفت: طبق آئین نامه مدیریت سوخت باید سهم بخش ریلی در حمل و نقل سالانه 70 تا 80 درصد رشد کند. برآورد ما این است که اگر در این صنعت سالانه 10میلیارد دلار سرمایه گذاری خصوصی و دولتی انجام شود، می توانیم سالیانه 20میلیارد دلار در مصرف سوخت صرفه جویی کنیم.