۲۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۱۰

نمایشگاه "صندلی ها حرف می زنند" در گرگان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه آثار طراحی، گرافیک ویدئو آرت و چیدمان های مفهومیه با عنوان "صندلی ها حرف می زنند" هنرمند گلستانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نمایشگاه گرافیک ویدئو آرت و چیدمان های مفهومیه وحید اسلامی پیش از ظهر جمعه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.

وحید اسلامی دانشجوی رشته ارتباط تصویری - گرافیک از سال 83 فعالیتهای حرفه ای گرافیک خود را با ورود به دانشگاه آغاز کرده است.
 
اسلامی هدف از برگزاری این نمایشگاه را علاقه شخصی و انتقال مفاهیم از طریق تصاویر و معرفی آثار عنوان کرد و گفت: نمایشگاهی که برگزار می شود باید برای مردم متفاوت و لذت بخش باشد.
 
وی افزود: به نظر من گرافیک تصاویر دو بعدی نیست بلکه باید به حالت سه بعدی و چیدمان تبدیل شود تا برای مردم قابل لمس باشد.
 
اسلامی ادامه داد: دنبال ایده های  کلیشه ای و پیش پا افتاده نیستم و همیشه سعی می کنم به چیزی فکر کنم که در مرحله اول همه به آن فکر نمی کنند.
 
وی از پدر و مادرش به عنوان مشوقان اصلی نام برد و گفت: همیشه به خودم می گویم که می توانم ، حتی زمانی که تردید دارم که می توانم آنرا انجام دهم.
 
این نمایشگاه از ساعت 10 الی 12 و عصرها از ساعت 16 الی 20 در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برای بازدید علاقمندان دایر است.
کد مطلب 1098742

