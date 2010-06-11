نمایشگاه "صندلی ها حرف می زنند" در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نمایشگاه گرافیک ویدئو آرت و چیدمان های مفهومیه وحید اسلامی پیش از ظهر جمعه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.

وحید اسلامی دانشجوی رشته ارتباط تصویری - گرافیک از سال 83 فعالیتهای حرفه ای گرافیک خود را با ورود به دانشگاه آغاز کرده است.

اسلامی هدف از برگزاری این نمایشگاه را علاقه شخصی و انتقال مفاهیم از طریق تصاویر و معرفی آثار عنوان کرد و گفت: نمایشگاهی که برگزار می شود باید برای مردم متفاوت و لذت بخش باشد.

وی افزود: به نظر من گرافیک تصاویر دو بعدی نیست بلکه باید به حالت سه بعدی و چیدمان تبدیل شود تا برای مردم قابل لمس باشد.

اسلامی ادامه داد: دنبال ایده های کلیشه ای و پیش پا افتاده نیستم و همیشه سعی می کنم به چیزی فکر کنم که در مرحله اول همه به آن فکر نمی کنند.

وی از پدر و مادرش به عنوان مشوقان اصلی نام برد و گفت: همیشه به خودم می گویم که می توانم ، حتی زمانی که تردید دارم که می توانم آنرا انجام دهم.

این نمایشگاه از ساعت 10 الی 12 و عصرها از ساعت 16 الی 20 در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برای بازدید علاقمندان دایر است.