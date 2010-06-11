فرنگی کاران بر بام قاره کهن ایستادند/ جوانان در انتظار یک طلای دیگر

به گزارش خبرنگار مهر،امروز جمعه در روز دوم این رقابت ها حمید رضا خامسی در وزن 50 کیلوگرم با دو پیروزی مقابل کشتی گیرانی از قرقیزستان و کره جنوبی به دیدار فینال راه یافت تا عصر امروز برای کسب مدال طلا رودروی حریفی از قزاقستان قرار گیرد.

شهاب قوره جیلی در وزن 120 کیلوگرم پس از کسب یک پیروزی و یک شکست مقابل کشتی گیرانی از ژاپن و قرقیزستان صاحب مدال برنز شد. در این وزن کشتی گیران قزاقستان و قرقیزستان فینالیست شدند.

به این ترتیب تیم ایران با کسب دو مدال طلا، سه مدال نقره و دو مدال برنز و حضور یک کشتی گیر در دیدار فینال حداقل با کسب 72 امتیاز بر بام قاره کهن ایستاد و تیم های قزاقستان و چین دوم و سوم هستند.

رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا که از روز گذشته در شهر هوانگشان چین آغاز شده است عصر امروز به پایان می رسد.

رقابت های کشتی آزاد روزهای شنبه و یکشنبه در شهر هوانگشان برگزار می شود.

