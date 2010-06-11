"باغ بهشت" به تبریز بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اصل این اثر در زمان شاه طهماسب و در دوران صفویه به دست هنرمندان نگارگر سلطنتی بافته شده و نمونه تازه بافته شده آن پیش از ظهر جمعه در تبریز رونمائی شده.

این فرش که با طرح متنی که نمود باغ خیالی و آبشار طلایی بافته شده دارای تار و پودی از ابریشم بوده و با نقش بی شمار گلها و حیوانات جلوه های هنر فرش ایرانی و تبریزی را به نمایش می گذارد.

امید بنام طراح و محقق قالی با اشاره به این فرش به عنوان اثر فاخر ایرانی گفت: سرنوشت این فرش با اتفاقاتی که برای آن رخ داده است نمادی از پایداری هنر ایرانی به شمار می رود.

وی ادامه داد: "باغ بهشت" در دوران جنگ های ایران و عثمان توسط عثمانی ها تصاحب شده و در جنگ پارکانی در سال 683 میلادی از سوی پادشاه لهستان به غنیمت گرفته می شود و سپس به کلیسای کراکوی پایتخت وقت لهستان اهدا می شود.

بنام اظهار داشت: متاسفانه به علت بزرگی ابعاد این فرش، باغ بهشت به دو نیم تقسیم می شود که بعد ها در سال 1903 میلادی نیمی از این فرش به موزه هنرهای تزئینی پاریس اهدا می شود.

وی اضافه کرد: البته با تعطیلی موزه هنرهای تزئینی هم اکنون نیمی ازاین اثر در موزه لوور پاریس و نیمی دیگر در کاخ وابل که کاخ موزه لهستان است نگهداری می شود.

گفتنی است نمونه بازبافته شده این اثر فاخر در ابعاد واقعی یعنی 10/4 در 33/7 متر در عرض بیش از 2 سال توسط هنرمندان تبریزی بافته شده است.

استاد رحیم چرخی طراح این اثر آن را از روی نمونه عکاسی شده آن و بدون مشاهده اثر اصلی طراحی کرده و در یک کارگاه بافندگی زیر نظر استاد احمدلو بافته شده است.