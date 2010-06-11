نسل جدید مانیتورهای علائم حیاتی قلب رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نسل جدید مانیتورهای علائم حیاتی قلب در دو طرح "پارس" و مینی مانیتور "سینا" امروز جمعه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران و با تکیه بر دانش و تخصص پژوهشگران ایرانی رونمایی شد که این محصول می تواند در عرصه پزشکی کاربردهای بسیاری داشته باشد.

طراحی و تولید این دستگاه که با دانش فنی روز جهانی همراه است، گامی مهم در راستای تقویت تولید ملی و صرفه جویی ارزی برای کشورمان خواهد بود.

مصطفی داوری - مدیر صنعت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی صنایع الکترواپتیک صاایران در مورد تولید این دستگاهها به خبرنگار مهر گفت: مینی مانیتور "سینا" که با بهره گیری از دانش فنی SOC طراحی و تولید شده به لحاظ ابعاد، حدود یک چهارم مانیتورهای معمولی است و از جهت قابلیت های کاربردی با مانیتورهای بزرگ LX و FX برابری می کند و هر 7 پارامتر اصلی را پوشش می دهد.

وی تولید این مانیتور را نتیجه تلاش مستمر پژوهشگران مهندسی پزشکی، الکترونیک، نرم افزار و مکانیک کشور عنوان کرد و گفت: بازار فعلی مانیتورهای ماژولار و مینی مانیتور ایران در اختیار تولیدکنندگان خارجی است به همین دلیل عرضه این محصول به بازار کشور علاوه بر اشتغال زایی می تواند بین 30 تا 40 درصد صرفه جویی ارزی را به همراه داشته باشد.

وی گفت: بکارگیری دانش فنی SOC بر روی مینی مانیتور باعث کوتاهتر شدن زمان روشن شدن آن از 15 به یک ثانیه می شود که این امر از لحاظ درمانی دارای اهمیت ویژه ای است.

داوری در مورد مانیتور ماژولار "پارس" نیز گفت: این دستگاه قابلیت پوشش 10 پارامتر و افزایش تا 21 پارامتر را دارد در حالیکه آخرین نمونه های تولید داخل این دستگاه تنها 7 پارامتر را پوشش می دهند.

وی با تاکید بر امتیازات ویژه دستاورد جدید صنایع الکترواپتیک صاایران گفت: با تولید این دستگاه علاوه بر رفع نیاز بازار داخلی می توان صادرات آن را در دستور کار قرار داد.

مدیر صنعت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی صنایع الکترواپتیک صاایران گفت: مانیتور قلب ماژولار تمام نیازها را در بخش مانیتورهای بیمارستانی پوشش می دهد و تولید انبوه آن از اوایل سال آینده آغاز می شود.