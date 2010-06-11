پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت اظهارداشت: قطعنامه 1929 آخرین میخ بر تابوت سازمان ملل، شورای امنیت و آژانس بین المللی اتمی بود.

وی ادامه داد: ما شاهد جریان رو به افول مقبولیت و اعتماد سازی نهادهای بین المللی هستیم اما این اقدام اخیر شورای امنیت حرکتی بود که در سابقه نهادهای بین المللی ندیده بودیم.

هدف قطعنامه فشار برای پذیرش تبادل سوخت است

نماینده تهران گفت : این قطعنامه صادر شد تا ایران تبادل سوخت را بپذیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این اقدام شورای امنیت سازمان ملل در منظر جامعه بین الملل چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ جریان تحریم دیگر زنگ زده است. آنها سه قطعنامه علیه ایران صادر کردند و واکنش ایران به آن نشان داد که نه تنها منزوی نشد بلکه روز به روز رو به رشد و پیشرفت است.

سروری تصریح کرد: این قطعنامه درحالی به تصویب رسید که آمریکایی ها موفق به اجماع بر سر آن نشدند. البته آنها زمانی علیه ایران به اجماع رسیده بودند و آن در زمان جنگ تحمیلی بود که همه دنیا بسیج شدند تا ایران را به زانو درآورند اما ایران از این گردابها عبور کرد و سیاهی را بر چهره زالو صفتان باقی گذاشت.

قطعنامه عامل انسجام ملی است

وی صدور این دست قطعنامه ها را عامل انسجام ملی خواند و گفت: چند سال است که اعلام می کنند که به دلیل تهدیدات هسته ای از سوی ایران به دنبال صدور این قطعنامه ها هستند اما برای ملت ما مشخص شده است که آنها می خواهند حق قانونی ما را از بین ببرند. پس از صدور بیانیه تهران ملت به این نتیجه رسید که حرف مسئولان کشور مبنی بر اینکه آنها دنبال بهانه هستند درست است.

نماینده تهران ادامه داد: این حرکت ها باعث انسجام بیشتر ملت می شود و اعتبار نهادها و ارگانها و سازمانهای بین المللی را لق تر خواهد کرد.

وی با انتقاد از آمریکا در جلوگیری از صدور قطعنامه علیه اسرائیل به دنبال حمله به کاروان آزادی، اظهارداشت: برای به خاک و خون کشیده شدن مردم جلوی دوربین ها قطعنامه ای صادر نمی شود آن گاه ایران که با صدور بیانیه تهران روحیه تعامل خود را نشان داد با قطعنامه تحریم مواجه می شود. این عملکرد متناقض نشان می دهد شورای امنیت سازمان ملل ابزاری در دست قدرتهای سلطه گر است .

دستگاه دیپلماسی دشمن شناسی کند

سروری با اشاره به رای مثبت چین و روسیه به قطعنامه علیه ایران، تصریح کرد: دستگاه دیپلماسی ما باید دوست و دشمن خود را از این گردونه سخت شناسایی کند.

وی ادامه داد: البته روسها و چینی ها در صحبت هایی که با ایران داشتند اعلام کردند که تا آنجا که توانسته اند زهر این قطعنامه را گرفته اند تا اقدام موثری علیه ایران صورت نگیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس یادآور شد: با این همه از روسیه و چین توقع داشتیم حداقل در راستای منافع ملی خود حرکت کنند .

وی افزود : روسیه بار دیگر از آمریکا بازی خورد و با گرفتن چند آب نبات منافع دراز مدت خود را فروخت ، در این بازی بیش از هرکشوری روسیه بود که شکست خورد و اعتماد ملت ما را از دست داد.

نماینده تهران گفت: دیپلماسی جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی حتما این رفتار روسها و باقی کشورهایی که در شورای امنیت بر علیه ایران رای دادند را مورد کنکاش قرار خواهد داد زیرا این گردونه ای بود که می توان دوستان را از دشمنان جدا کرد.

وی گفت: ما از روسیه و چین توقع داشتیم از حق وتو خود در جلوگیری از صدور این قطعنامه علیه ایران استفاده کنند، اما آنها و دیگر کشورها با رای مثبت خود به این اقدام جنگلی پاسخ دادند که سیاست خارجی ما نسبت به آنها باید برخورد کند.