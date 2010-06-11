افتتاح رسمی سالن شش هزار نفری تبریز با رقابت های پینگ پنگ

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این رقابت ها شامگاه پنجشنبه با حضور 16 ورزشکار در سالن شش هزار نفری پورشریفی تبریز آغاز شده است و تا عصر جمعه ادامه خواهد داشت.

در دور اول این رقابت ها هفت دیدار برگزار شده و نتایج زیر به دست آمد:

عارف احمدی‌فر از گیلان 4 ـ رامین شریعتی از گلستان 1

عیسی طهماسبی از آذربایجان شرقی 4 ـ سینا کیهان از آذربایجان شرقی 2

محمود ریزبند از تهران 4 ـ محسین حسین‌زاده از تهران 2

امیر چراغیانی از خوزستان 2 ـ محمدامین حنطه از توابع تهران 4

محمد صمدآبادی از آذربایجان شرقی 3 ـ علی جابری از خوزستان 4

حامد نادری از توابع تهران 2 ـ وحید انتظاری از قزوین 4

محمد بوجاریان از توابع تهران 2 ـ سامان ابراهیمی از آذربایجان شرقی 4

در این رقابت‌ها 16 پینگ‌پنگ باز در چهار گروه چهار نفری و به صورت دوره‌ای با هم به رقابت می‌پردازند و نفرات اول و دوم هر گروه در یک گروه هشت نفری برای کسب مقام‌های نخست تا هشتم و نفرات سوم و چهارم هر گروه نیز در یک گروه هشت نفری دیگر برای کسب مقام‌های نهم تا شانزدهم رقابت می‌کنند.

نفرات اول تا ششم این رقابت‌ها به مسابقات دسته یک صعود می‌کنند، نفرات هفتم تا دهم در دسته دوم باقی می‌مانند و پینگ‌پنگ بازان رده‌های یازدهم تا شانزدهم به رقابت‌های دسته سوم سقوط می‌کنند.