به گزارش خبرگزاری مهر، از مجموع 4862 اثر رسیده به بخش دبیرخانه 740 اثر مربوط به بخش بین‌الملل از 14 کشور پاکستان، اردن، دانمارک، هندوستان، بوسنی، افغانستان، چین، امارات متحده عربی، سوریه، تاجیکستان، ارمنستان، تونس، قزاقستان و بنگلادش بودند. 4122 اثر نیز به هنرمندان داخل کشور تعلق داشت.

استفاده از ایده‌های نوین، اجرا، ترکیب‌بندی مناسب و برخورد تازه با طراحی گرافیک از جمله عواملی بود که داوران جشنواره در انتخاب آثار به آن توجه داشتند.

نمایش آثار منتخب به همراه تقدیر از نفرات برتر جشنواره در اوایل ماه مبارک رمضان در مجموعه پردیس سینمایی پارک ملت و موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار می‌شود.