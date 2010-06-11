  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۱۸

آثار هفتمین جشنواره بین‌المللی بسم‌الله داوری شد

آثار هفتمین جشنواره بین‌المللی بسم‌الله داوری شد

داوری آثار هفتمین جشنواره بین‌المللی بسم‌الله با حضور مهرداد کشتی‌آرا، مصطفی اوجی، منوچهر درخشان، احسان پارسا، فریدون مردانی و ابوالفضل آقایی در دانشگاه هنر تهران انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از مجموع 4862 اثر رسیده به بخش دبیرخانه 740 اثر مربوط به بخش بین‌الملل از 14 کشور پاکستان، اردن، دانمارک، هندوستان، بوسنی، افغانستان، چین، امارات متحده عربی، سوریه، تاجیکستان، ارمنستان، تونس، قزاقستان و بنگلادش بودند. 4122 اثر نیز به هنرمندان داخل کشور تعلق داشت.

استفاده از ایده‌های نوین، اجرا، ترکیب‌بندی مناسب و برخورد تازه با طراحی گرافیک از جمله عواملی بود که داوران جشنواره در انتخاب آثار به آن توجه داشتند.

نمایش آثار منتخب به همراه تقدیر از نفرات برتر جشنواره در اوایل ماه مبارک رمضان در مجموعه پردیس سینمایی پارک ملت و موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1098773

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها