قرداد احداث هتل 4 ستاره در بوشهر به امضا رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرپرست شهرداری بوشهر در نشست با مدیرعامل شرکت هتل های زنجیره ای آریاآلاو گفت: بوشهر از پتانسیل های بسیار بالایی در خصوص جذب گردشگر برخوردار بوده و امیدواریم که احداث هتل 4 ستاره در این شهر گامی جهت ایجاد هتل های بعدی باشد .

فضل الله توسلی با اشاره به اینکه شهر بوشهر پتانسیل فعالیت حداقل 10 هتل را به طور همزمان دارد، افزود: وجود نیروگاه اتمی، ساحلی زیبای بوشهر و دیگر پتانسیل های گردشگری، اجتماعی بوشهر موجب حضور افراد زیادی در این شهر می شود.

وی با بیان این که نباید نگاه ما فقط به هتل دلوار باشد، گفت: باید در طراحی و احداث هتل 4 ستاره بوشهر طوری عمل کرد تا این هتل سرآمد هتل های قبلی و بعدی در بوشهر باشد

سرپرست شهرداری بوشهر با اشاره به احداث راه آهن شیراز بوشهر افزود: به زودی و با احداث راه آهن شیراز بوشهر فاصله مراکز این دو استان از نظر زمانی کوتاه شده و احداث این خط، بوشهر را با تحولات بزرگی مواجه می کند .

توسلی همچنین بندری بودن شهر بوشهر را یکی از مهمترین ویژگی های این شهر جهت جذب گردشگر و لزوم احداث هتل های بیشتر در آن عنوان کرد .

مدیرعامل هتل های زنجیره ای آریاآلاو نیز در این نشست گفت: طراحی قبلی هتل 4 ستاره بوشهر که توسط ترک ها انجام شده بود طراحی قابل قبولی است اما با ایجاد تغییراتی می توان استفاده بهینه تری از فضاهای موجود آن کرد .

مهندس مهدی مظاهری افزود: متأسفانه در طراحی گذشته پارکینگ، مجموعه تجاری، سالن های خانوادگی و همچنین لابی مناسب در نظر گرفته نشده بود که باید با تغییراتی، این گزینه ها اعمال شود .