قرداد احداث هتل 4 ستاره در بوشهر به امضا رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرپرست شهرداری بوشهر در نشست با مدیرعامل شرکت هتل های زنجیره ای آریاآلاو گفت: بوشهر از پتانسیل های بسیار بالایی در خصوص جذب گردشگر برخوردار بوده و امیدواریم که احداث هتل 4 ستاره در این شهر گامی جهت ایجاد هتل های بعدی باشد.
فضل الله توسلی با اشاره به اینکه شهر بوشهر پتانسیل فعالیت حداقل 10 هتل را به طور همزمان دارد، افزود: وجود نیروگاه اتمی، ساحلی زیبای بوشهر و دیگر پتانسیل های گردشگری، اجتماعی بوشهر موجب حضور افراد زیادی در این شهر می شود.
وی با بیان این که نباید نگاه ما فقط به هتل دلوار باشد، گفت: باید در طراحی و احداث هتل 4 ستاره بوشهر طوری عمل کرد تا این هتل سرآمد هتل های قبلی و بعدی در بوشهر باشد
سرپرست شهرداری بوشهر با اشاره به احداث راه آهن شیراز بوشهر افزود: به زودی و با احداث راه آهن شیراز بوشهر فاصله مراکز این دو استان از نظر زمانی کوتاه شده و احداث این خط، بوشهر را با تحولات بزرگی مواجه می کند.
توسلی همچنین بندری بودن شهر بوشهر را یکی از مهمترین ویژگی های این شهر جهت جذب گردشگر و لزوم احداث هتل های بیشتر در آن عنوان کرد.
مدیرعامل هتل های زنجیره ای آریاآلاو نیز در این نشست گفت: طراحی قبلی هتل 4 ستاره بوشهر که توسط ترک ها انجام شده بود طراحی قابل قبولی است اما با ایجاد تغییراتی می توان استفاده بهینه تری از فضاهای موجود آن کرد.
مهندس مهدی مظاهری افزود: متأسفانه در طراحی گذشته پارکینگ، مجموعه تجاری، سالن های خانوادگی و همچنین لابی مناسب در نظر گرفته نشده بود که باید با تغییراتی، این گزینه ها اعمال شود.
وی با بیان این که نگاه شرکت آریاآلاو بر دانش فنی و بر اساس استانداردهای بین المللی است، اظهار داشت: خوشبختانه منابع مالی شرکت از مرکز تزریق می شود و نیازی به تزریق اعتبارات استانی جهت احداث این هتل نیست و همین موضوع دغدغه های مالی موجود را تا حدود زیادی کاهش می دهد.
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