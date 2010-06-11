اثرات تحریم بر اقتصاد ایران محدود است/ روش تحریم کارآیی ندارد

با وجود اینکه دولت "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا تحریم های جدید علیه ایران را به منزله پیروزی مهمی برای خود اعلام کرده، اما در اینکه تحریم های شورای امنیت بتواند برنامه هسته ای ایران را متوقف کند، از طرف خود آمریکایی ها مورد شک و تردیدها قرار گرفته است.

"دیوید آلبرایت" رئیس پژوهشکده علوم و امنیت بین المللی در واشنگتن با اشاره به همراهی اعضای گروه 1+5 با آمریکا در تحریم علیه ایران، اظهار داشت: این یک پیروزی بزرگ نبود اما از آن می توان به عنوان یک موفقیت نام برد.

آلبرایت در عین حال ادعا کرد تحریم اخیر شورای امنیت در واقع پیش درآمدی بر تحریم های سختگیرانه تر از سوی اتحادیه اروپا است که در آینده بسیار نزدیک درباره اجرای آنها توافق صورت می گیرد.

تحلیلگران معتقدند اوباما و هم پیمانان اروپایی اش پیش از این در صدد تحریم های بسیار سخت گیرانه تری علیه ایران بوده اند که شامل بخش نفت و گاز ایران و بانک مرکزی این کشور شود اما در نهایت با مخالفت پکن و مسکو از شدت تحریم ها کاسته شد.

"جیمز لیندسی" از اعضای شورای روابط خارجی آمریکا با اشاره به ناکارآمدی تحریم های اخیر اظهار داشت: این تحریم ها با آن چیزی که "هیلاری کلینتون" از یکسال پیش وعده می داد، بسیار متفاوت است.

این در حالی است که دو رای مخالف ترکیه و برزیل علیه قطعنامه اخیر شورای امنیت نگرانی کشورهای غربی را درباره تاثیر تحریم ها علیه ایران افزایش داده است.

بر این اساس، با وجود اینکه روسیه و چین این بار به انجام تمامی بندهای مطرح شده در قطعنامه تعهد داده اند اما با توجه به روابط اقتصادی مستحکم با ایران به نظر می رسد این بار نیز در اجرای آن ملاحظاتی را در نظر بگیرند.

"مارک فیتز پاتریک" از تحلیلگران پژوهشکده بین المللی تحقیقات استراتژیک در لندن در این باره می گوید: اعضای شورای امنیت در قبال تحریم ها وحدت نداشتند و این مسئله برای ایران خوب است.

این تحلیلگر ارشد در ادامه کارآمدی تحریم ها را در نحوه اجرای آنها دانست و تاکید کرد: در هر حال به نظر نمی رسد که این تحریمها برای ایران مانعی ایجاد کند و پیش بینی نمی شود ایران در دیدگاه های خود تغییری ایجاد کند.

از سوی دیگر، پایگاه خبری "پی دایجست" متخصص در اطلاعات اقتصادی و نفتی ایران در تحلیلی اعلام کرد: تحریم های جدید علیه ایران تاثیری محدودی بر اقتصاد این کشور بر جای خواهد گذاشت.

در این تحلیل با اشاره به جنبه روانی تحریم علیه ایران آمده است: به نظر نمی رسد تغییری بر زندگی روزمره مردم ایران در پی این تحریم ها دیده شود.

این پایگاه اینترنتی کارایی تحریم ها علیه بخش بانکی ایران را با این استناد که واشنگتن پیش از این نیز تلاش هایی در زمینه داشته که به جایی نرسیده است، کم اثر توصیف کرد.

قطعنامه ضد ایرانی غرب در حالی چهارشنبه شب علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب شد که آمریکا و همپیمانانش با وجود تلاشهای فراوان در به دست آوردن اجماع کامل برای تصویب این قطعنامه ناکام ماندند.

پیش نویس قطعنامه آمریکا و همپیمانانش علیه ایران سرانجام با 12 رای مثبت، 2 مخالف و یک رای ممتنع به تصویب رسید. نکته قابل توجه در تصویب این قطعنامه، ناکامی غرب در به دست آوردن اجماع کامل بود به طوری که ترکیه و برزیل به صراحت با این قطعنامه مخالفت کردند.