تصویب قطعنامه نمی تواند جلوی توسعه و پیشرفت ایران را بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت ‌الاسلام سید جلال احمدپناهی در خطبه های نمازجمعه سمنان با اشاره به اینکه صدور قطعنامه منحرف کردن افکار جهانی نسبت به جنایات صهیونیست ها است، گفت: زمان نفوذ آمریکا بر دیگر کشورهای جهان به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه دست آمریکا در جنایاتی که در جهان اتفاق می افتد برای مردم رو شده است، گفت: تحولات به وجود آمده در جهان نشان دهنده بیداری عمومی ملت ها است.

خطیب جمعه سمنان با اشاره به وقوع 20 حادثه مهم و تاثیرگذار در خرداد ماه گفت: از خرداد 42 تاکنون اتفاقات مهمی در ماه خرداد به وقوع پیوسته است.

احمدپناهی با تاکید بر اینکه ماه خرداد در انقلاب اسلامی تاثیر بسیاری داشته است، گفت: دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از آخرین اتفاقات مهم خرداد ماه است.

به گفته وی، این انتخابات رکورد جدیدی در تاریخ انتخابات های ایران بود و 40 میلیون نفر در آن شرکت کردند.

خطیب جمعه سمنان حمله رژیم صهیونیستی به کاروان آزادی را اثبات چهره رژیم غاصب صهیونیستی به مردم دانست و گفت: حرکت این کاروان ذهن و فکر مردم جهان را بیدار کرده است.