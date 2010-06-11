اخراج "توماس" از کاخ سفید نشانه بی اعتقادی غرب به آزادی بیان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرج در جمع نمازگزاران افزود: هلن توماس یک خبرنگار بود که به دلیل اعتراض به سیاستهای اسرائیل از کاخ سفید اخراج شد در حالیکه اخراج وی از این کاخ از سوی مقامات ذیربط، مخالف ادعای آنها در زمینه اعتقاد به آزادی بیان است.

وی ادامه داد: اگر غرب به راستی به آزادی بیان اعتقاد داشت، این خبرنگار از کاخ سفید اخراج نمی شد و این امر نشان می دهد که دولتهای غربی به ویژه آمریکا در عمل به بسیاری از ادعاهای خود پایبند نیستند و شعار می دهند.

این مسئول بیان کرد: کشوریهای غربی همواره ادعای احترام به آزادی بیان را دارند و در این خصوص از سایر کشورها انتقاد می کنند اما خود نیز وقتی پای منافعشان در میان باشد، بر خلاف شعارها و ادعاهای خود عمل می کنند.

صدور قطنامه ها علیه ایران اعتقاد مردم به جمهوری اسلامی را سسست نمی کند

کازرونی در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار داشت: صدور قطنامه های تحریم علیه ایران، اعتقاد مردم به جمهوری اسلامی را سسست نمی کند و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: با وجود تحریمهای مختلف، دانشمندان هسته ای در کشور همچنان به موفقیتهای مختلف دست می یابند و این امر نشان دهنده بی تاثیر بودن قطنامه ها و تحریمها علیه ایران است.

این مسئول اضافه کرد: دشمنان باید بدانند که راه امام و مقام معظم رهبری همواره ادامه دارد و مردم به این راحتی دست از اعتقادات خود نمی کشند.

امام جمعه کرج افزود: حضور مردم در مراسم سالگرد امام راحل(ره) نشانه اعتقاد آنها به جمهوری اسلامی و راه امام راحل است و به خاطر حضور پرشور آنها در این مراسم از آنها سپاسگزاریم.