وزارت جهاد کشاورزی جلوی واردات برنج را بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی امروز در خطبه های نماز جمعه ساری افزود: متاسفانه واردات بی رویه و برنج وارداتی مسموم باعث شده بسیاری از کشاورزان متضرر شده و محصولات آن ها در انبارها بماند.

وی خاطر نشان کرد: توجه به تولید داخل نباید صرفا در حد شعار توسط مسئولین وزارت جهاد و بازرگانی بیان شود و بلکه باید در این زمینه ترتیبی برای خودکفایی کشاورزان صورت گیرد.

امام جمعه ساری با اشاره به اینکه امسال کشاورزان با دلسردی وارد اراضی برای کشت محصول برنج شدند، تصریح کرد: دولت می تواند با جلوگیری از واردات برنج به داخل کشور به کشاورزان کمک شایانی کند.

طبرسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه غزه آزمون بزرگ برای بشریت است، افزود: وظیفه همه نخبگان، رسانه ها، اندیشمندان و این است که غزه را جهانی جلوه داده و با اتحاد مسلمین جهان بر اسرائیل خونخوار فائق آییم.

نماینده ولی فقیه در مازندران حصور مردم در سالگرد امام نشانه ای از ولایت پذیری دانست و گفت: ملت ایران آرمان امام و رهنمودهای رهبری را کنار نمی گذارد.

وی حضور حدود دو میلیون نفری مردم در سالگرد امام را نمونه و مدعایی از عشق به رهبری دانست و تاکید کرد: سخنان رهبری در حرم امام راهگشا بوده است.

به گفته طبرسی، بازخوانی شاخصه های خط امام و انقلاب از سوی مقام معظم رهبری ستودنی است.

وی با بیان اینکه راه امام وا‍ضح و روشن است افزود: تداوم انقلاب اسلامی از شاخص های تداوم انقلاب است چرا که حضور مردم در در پیروزی و تداوم انقلاب نقش اساسی و خنثی سازی توطئه ها بسیار اثرگذار بوده است.

امام جمعه ساری با اشاره به اینکه دشمن با فضای مجازی و جنگ نرم به دنبال ضربه زدن به انقلاب است افزود: ولایت پذیری مردم ایران از آیت الله خامنه ای اقتدار ایران اسلامی را در جهان به منصه ظهور رسانده است.

طبرسی همچنین با اشاره به درپیش بودن ماه رجب از مومنین خصوصا جوانان خواست حضور موثری در مراسمات مذهبی این ایام و سنت اعتکاف داشته باشند.