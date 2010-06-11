باید حرکات آرام و خزنده دشمنان را به دقت شناسایی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، آیت الله مصطفی علما در خطبه های این هفته نماز جمعه کرمانشاه با اشاره به فرمایشات هفته گذشته مقام معظم رهبری اظهارداشت:سخنان اخیر مقام معظم رهبری جامع و کامل بود وتماماً بر مبنای تفکرات امام(ره) بیان شد.

وی با بیان اینکه در این سخنان می توان سه برداشت مهم استخراج کرد، گفت: مقام معظم رهبری در این فرمایشات به بیان شاخص ها و معیارها پرداخت که این موضوع در شرایط کنونی مسئله بسیار مهمی است،چرا که هویت اصلی و جهت گیری انقلاب را مشخص می کند.

آیت الله علما تصریح کرد: مسئله بعدی بحث جریانات بعد از انتخابات بود که ایشان به دقت نسبت به جهت گیریها اشاره کرده و مردم را به هوشیاری بیشتر دعوت نمودند.

وی افزود: حوادث پس از انتخابات که از سوی برخی افراد و جریانات بوقوع پیوست به یکباره حادث نشد، چرا که این جریان 20سال طول کشید تا بدین جا ختم شد.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه در توضیح بیشتر با پیوند این موضوع به مسئله حجاب گفت: صد سال پیش رضا خان با اجبار و به یکباره خواست که حجاب را بردارد اما وقتی با مقاومت و مخالفت مردم مواجه شد، به دستور انگلیس تصمیم گرفته شد که آرام آرام به حذف حجاب برسند که بد حجابی کنونی حاصل همین توطئه شوم آن زمان است.

آیت الله علما بحث تغییرهویت انقلاب را موضوع سومی دانست که می توان از فرمایشات رهبر معظم انقلاب استخراج کرد و گفت: هم اکنون کسانی که در راستای تغییر هویت انقلاب حرکت می کنند با یک پرچم رسمی مخالفت خود را با نظام و انقلاب مطرح نمی کنند،بلکه این افراد و جریانات در قالب نظام و انقلاب قصد انجام این برنامه خود را دارند که لازم است همه مردم بویژه خواص نسبت به این مهم دقت بیشتری داشته باشند.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه با اشاره به تحریم های اخیر شورای امنیت بر علیه کشورمان خاطر نشان کرد: این تحریم ها هیچ تاثیری در پیشرفت و اقتدار نظام اسلامی ندارد ،چرا که همگان دیدند که به رقم تمامی تحریم ها و مشکلات متعددی که طی سالهای متمادی برای نظام ما بوجود آوردند جوانان و دانشمندان این مرز و بوم به پیشرفت های باور نکردنی همچون،دستیابی به تکنولوژی ماهواره ای و پرتاب ماهواره به فضا، فناوری هسته ای و دهها دست آورد بزرگ دیگر نائل آمدند و مطمئناً این بار نیز این تحریم ها ضمن اینکه با شکست و ناکامی دشمنان مواجه خواهد شد، باعث شکوفای استعدادهای ملت ایران می گردد.