صدور قطعنامه‌ ها تاثیری در اراده خلل‌ ناپذیر ملت ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر از طبس، حجت ‌الاسلام سید ابراهیم مهاجریان در خطبه‌ های این هفته نماز جمعه با اشاره به قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه ایران اظهار داشت: اینگونه برخورد کردن با یک ملت انقلابی که همواره به مقررات بین‌ المللی پایبند بوده و درصدد دستیابی و استفاده از فناوری صلح‌ آمیز هسته‌ ای است، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

خطیب جمعه طبس بیان داشت: به طور قطع مسئولان جمهوری اسلامی ایران در رابطه با شورای امنیت و تشکیلاتی که انرژی هسته‌ ای را در دنیا رهبری می ‌کنند، تغییر روش داده و برخورد دیگری خواهند دشت.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ های نماز جمعه، خطبه مقام معظم رهبری در نماز جمعه هفته گذشته در جوار مرقد حضرت امام (ره) را بسیار مهم و ارزشمند دانست و یادآور شد: در مراسم نماز جمعه هفته گذشته در تهران که همزمان با بیست و یکمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) بود مردم با شور و شعور عالی شرکت کردند.

امام جمعه طبس ادامه داد: اکثر شرکت ‌کنندگان جوانانی بودند که حتی امام (ره) را ندیده بودند، اما آن قدر عشق و ارادت نسبت به ایشان داشتند که از صدها کیلومتر دورتر و حتی با پای پیاده به مرقد امام راحل آمده بودند.

مهاجریان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم راه امام (ره) را ادامه دهیم که می‌خواهیم با حرف و شعار نمی‌ شود بلکه باید به شاخص‌ هایی که امام پیش پای ما گذاشته‌ اند توجه کنیم که توصیه ‌های امام به ما و نسلهای آینده در وصیت ‌نامه ایشان خلاصه شده است که همه باید آن را خوانده و مدنظر قرار دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدار اخیر نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب اسلامی یادآور شد: یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در این دیدار لزوم وجود وحدت، هماهنگی و همدلی بین مجلس شورای اسلامی و سایر قوا و رعایت قانون بود که لازم است همه مسئولان به‌ ویژه مسئولان بلندپایه نظام تاکیدات مقام عظمای ولایت را همواره مدنظر داشته و در شرایط امروز که نیازمند وحدت بیشتر هستیم با یکدیگر وفاق و همدلی داشته باشند.