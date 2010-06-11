وسعت مناطق حفاظت شده در کردستان هفت برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، خیرالله مرادی قبل از خطبه های نماز جمعه امروز سنندج ضمن تشریح برنامه های محیط زیست استان کردستان اظهار داشت: با توجه به نظر مساعد مسئولان استان و تامین اعتبار مورد نیاز وسعت مناطق حفاظت شده در کردستان در طول چهار سال گذشته هفت برابر شده است.

وی ادامه داد: تا سال 1385 استان کردستان تنها یک منطقه حفاظت شده داشت که تقریبا یک درصد از کل وسعت استان کردستان را در بر می گرفت ولی خوشبختانه در حال حاضر شمار مناطق حفاظت شده استان به پنج مورد افزایش یافته و بیش از هفت درصد از وسعت کردستان را شامل می شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کردستان بیان داشت: افزایش مناطق حفاظت شده در استان کردستان می تواند زمینه های لازم را برای حفاظت هر چه بهتر از گونه های نادر جانوری افزایش دهد که در این راستا همکاری و تعامل اقشار مختلف مردم برای رسیدن به این برنامه ها و اهداف امر بسیار مهمی است.

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شمار سلاحهای شکاری در استان کردستان عنوان کرد: متاسفانه شمار سلاحهای شکاری که در استان در اختیار مردم قرار دارد بیش از متوسط کشوری است و محیط زیست استان کردستان در حال حاضر یکی از اولویتهای خود را ساماندهی این وضعیت قرار داده است.

وی گفت: وجود سلاحهای شکاری به عنوان یکی از تهدید کننده های انقراض گونه های نادر جانوری در استان کردستان به شمار می رود که هر چند محیط زیست استان کردستان با همکاری و تعامل بسیار خوب دستگاه قضایی با افراد متخلف در این حوزه برخورد کرده است ولی همکاری خود مردم نیز در این بخش بسیار مهم و قابل توجه است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان در پایان یادآور شد: تنها دستگاه های دولتی نمی توانند در زمینه حفاظت از محیط زیست در استان کردستان به موفقیت برسند و در این راستا مردم نیز همه در برابر حفاظت از محیط زیست مسئولند و لازم است که فرهنگ سازی برای ترویج این نوع دیدگاه در استان کردستان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.