قطعنامه غرب آغازی برای کار و تلاش بیشتر برای ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، امام حجت الاسلام محمد صباحی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به تحریمهای جدید برعلیه ایران گفت: کشورهای غربی از ابتدای پیروزی انقلاب با تحریمهای مختلف سعی در تاثیرگذاری در روند پیشرفت ایران داشته اند اما این تحریمها موجب سعی و تلاش بیشتر دانشمدان ایرانی در راستای خودکفایی شده است و تحریمهای جدید غرب نیز آغازی بر کوشش و تلاش دانشمندان ومتخصصان ایرانی است.

وی سیاست غربی ها در قبال ایران را شبیه سیاست معاویه دانست و گفت: با وجود اینکه ایران در پرونه هسته ای خود هیچ مشکلی ندارد و خلافی مرتکب نشده است اما شاهد هستیم که ایران را محکوم می کنند اما رژیم صهیونیستی که دارای کلاهک هسته ای است هیچ مانعی را در مقابل خود احساس نمی کند.

امام جمعه موقت کرمان این تحریمها را آبروریزی برای غرب و شورای امنیت دانست و گفت: این تحریمها نمی تواند تاثیر منفی در پیشرفت ایران بگذارد پون همین تحریمها امروز باعث شده است که در زمینه های مختلف پیشرفت کنیم.

حجت الاصلام صباحی افزود: همین تحریمها موجب می شود ایران به خود کفایی برسد.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم ارتحال امام(ره) گفت: حضور مردم بیانگر مردمی بودن نظام و جایگاه والای امام راحل در جامعه دارد.

وی افزود: شاخص اصلی انقلاب ایران تداوم خط امام راحل است و باید این راه همیشه پویا و زنده نگه داشته شود.