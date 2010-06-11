قطعنامه جدید تیر خلاص به باراک اوباما زد/ ساختار شورای امنیت دیکتاتوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در کنفرانس خبری خود با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در شهر شانگهای چین، گفت : این قطعنامه نشان داد شورای امنیت ابزاری در دست دولت آمریکاست.

وی درحاشیه بازدید از نمایشگاه اکسپو 2010 در شانگهای با خبرنگاران چینی و خارجی گفت و گو می کرد، افزود: این نشان می دهد شورای امنیت متعلق به ملت ها نیست .



رئیس جمهور تاکید کرد : شورای امنیت نشان داد دمکرات نیست و ساختار آن دیکتاتوری است. وی گفت : از دیدگاه ملت ایران این قطعنامه ارزش حقوقی ندارد و معلوم شد شورای امنیت به درد کسی نمی خورد و صدور این قطعنامه بیش از آنکه نشان دهنده قدرت آنها باشد، نشان دهنده ضعف سیاسی آنهاست .



رئیس جمهور افزود:اینکه فکر کنند عده ای باید از این قطعنامه پیروی کنند، سخت در اشتباه هستند و این قطعنامه تیر خلاص به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا زد.



احمدی نژاد همچنین روز جمعه از سالن کشور چین میزبان اکسپوی 2010 شانگهای دیدن کرد. رئیس جمهور در این بازدید که توسط شماری از مقامات بلندپایه چینی و مسئولان اکسپوی 2010 شانگهای همراهی می شد، از نزدیک در جریان فعالیت های غرفه چین در این رویداد مهم فرهنگی قرار گرفت.



احمدی نژاد در این بازدید همچنین دفتر یادبود سالن چین در نمایشگاه اکسپوی شانگهای را امضا کرد.



محمود احمدی نژاد پنجشنبه شب در صدر هیئتی بلندپایه به شانگهای سفر کرده است.