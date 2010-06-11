ایران در روابط خود با روسیه و چین تجدید نظر کند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت الاسلام محمد تقی رهبر در خطبه های این هفته نماز جمعه اصفهان افزود: از طرف دیگر باید با کشور چین نیز برخورد داشت و چرا باید کشور ایران بازار مصرف کالاهای چینی باشد و درب‌ مرزهای ایران بر روی ورود این کالاها باز باشد.

وی در ادامه سخان خود بر دلیل فشار آمریکا برای قطعنامه اخیر شورای امنیت بر علیه ایران نیز اشاره کرد و افزود: ‌آمریکا با این حرکت به دنبال جبران شکست سیاسی خود بود این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران نزدیک به 31 سال است که بر اساس همین تحریم‌ها استوار بوده و در آینده نزدیک نیز به هیچ کشوری نیازمند نخواهیم بود.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به اینکه اجلاس اخیر برای خلع سلاح هسته‌ای بر رژیم صهیونیستی نیز تاکید داشته اظهار داشت: آمریکا برای دلداری این رژیم دست انجام این کار زد.

بر اساس نظر واشنگتن پست؛ سیاستهای اوباما بر علیه ایران طبل تو خالی است

رهبر در ادامه سخنان خود به روزنامه واشنگتن پست نیز اشاره تصریح کرد: بر اساس نوشته‌های این روزنامه سیاستهای اوباما بر علیه ایران همچون طبلی تو خالی است و این روزنامه می‌افزاید که این سیاست‌ها به سگی شباهت دارد که پارس می‌کند اما گاز نمی‌گیرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه مردم در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) نیز حماسه‌ای نو آفریدند، اظهار داشت: این حضور این پیام را به دنبال داشت که مردم با آرمانهای امام خمینی (ره) پیوندی ناگسستنی دارند و همچنان به این اعتقادات پایبند هستند.

رهبر در بخش دیگری از سخنان خود به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نیز اشاره نمود و تصریح کرد: بر اساس این گزارش چنین نرخ تورمی تا کنون بی سابقه بوده و تا کنون هیچ دولتی نتوانسته جلوی نرخ تورم را بگیرد و این رقم تک رقمی شود که به طور قطع این مهم در زندگی مردم تاثیر گذار خواهد بود .

این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه سخنان خود به روز صنایع دستی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر این هنر در حال فراموشی و زوال است و نباید بازار صنایع دستی ایران عرصه‌ای برای کالاهای خارجی مشابه صنایع دستی کشور باشد.

وی تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی و دیگر دستگاههای متولی باید از صنایع دستی داخلی حمایت کنند.

رهبر همچنین در ادامه سخنان خود به روز 22 خرداد نیز اشاره نمود و یادآور شد : در این روز مردم حماسه‌ای پر شکوه را آفریدند که البته عده‌ای از افراد فتنه گر نزدیک به یک سال کشور را در التهاب نگه داشتند.

وی همچنین در ادامه سخنان خود بر لزوم اجرای طرح عفاف و حجاب نیز تاکید و خطاب به خانواده های ایرانی گفت اخیرا یک شبکه ماهواره‌ای با نام فارسی وان که یک اسرائیلی گرداننده آن است به دنبال این است که با تولید برنامه‌از طریق این شبکه خانواده‌های ایرانی را به فساد و تباهی بکشد.