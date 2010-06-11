اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در راستای توسعه و گسترش ورزش پهلوانی و زورخانه ای ، ساخت 20 باب زورخانه در شهرهای استان کرمانشاه در دستور کار قرار گرفته است.

از این تعداد قرار است شش زورخانه در شهر کرمانشاه و 14 زورخانه دیگر در شهرستان های استان کرمانشاه از جمله اسلام آباد غرب، قصر شیرین، کنگاور، صحنه، هرسین، پاوه و ... احداث شود.

تشکیل انجمن ورزش پهلوانی و زورخانه ای مدارس استان کرمانشاه و اجرای 40 برنامه ورزش صبحگاهی در مدارس این استان همراه با ضرب مرشدان زورخانه ها از جمله برنامه های هیئت ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان کرمانشاه بوده است.

همچنین ساخت زورخانه بزرگ بین المللی استان کرمانشاه که در سفر دوم ریاست جمهوری به این استان مورد تصویب قرار گرفت، نیز در دستور کار استانداری و هیئت ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان کرمانشاه قرار دارد.

خاطرنشان می شود، استان کرمانشاه از سال های گذشته تا به امروز، همواره به عنوان یکی از فعال ترین استان های کشور در ورزش پهلوانی و زورخانه ای (ورزش باستانی) مطرح بوده است.

مسابقات سوارکاری جام شهدای دانشجو در کرمانشاه آغاز شد

مسوول اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه از آغاز مسابقات سوارکاری جام شهدای دانشجو از امروز در کرمانشاه خبر داد.

کامران قدرتی گفت: این مسابقه در قسمت پرش با اسب برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این مسابقات در سطح آزاد به اجرا در می آید،گفت: ازتمام افراد واجد شرایطی که در استان کرمانشاه می توانند در این مسابقات شرکت کنند ( چه افراد دانشجو و چه غیر دانشجو ) برای شرکت در این مسابقه دعوت شده است.

وی اظهار داست: این مسابقات با حضور داوران رسمی و با میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در پیست سوارکاری دهکده المپیک کرمانشاه برگزار می شود.

کلاس بازآموزی و آمادگی مربیان شنای استان کرمانشاه برگزار می شود

هیئت شنای استان کرمانشاه با هدف یکسان سازی و هماهنگی در شیوه های آموزشی مربیان شنا در بخش آقایان یک دوره کلاس آموزشی و بازآموزی برگزار می کند.

این کلاس امروزجمعه در خانه شنا مجموعه ورزشی شهید اشرفی اصفهانی زیر نظر " حشمت الله اجاق " مدرس فدراسیون شنا برگزار می شود.

در این دوره حضور کلیه مربیان صرف نظر از هر درجه مربیگری الزامی است که مجوز همکاری آموزشی با کلیه استخر ها منوط به ثبت نام و موفقیت در آزمونهای تئوری و عملی است.

هیئت شنا استان کرمانشاه حضور یک نجات غریق در کلیه تایم های آموزشی در بخش بانوان و آقایان را الزامی کرده است.