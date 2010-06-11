خودکشی سه دانش آموز چینی قبل از آغاز کنکور

به گزارش خبرگزاری مهر، یک داوطلب پسر که سابقه رد شدن در آزمون ورودی به دانشگاههای چین را نیز داشته است پیش از آغاز آزمون در روز دوشنبه خود را از بام بیمارستانی 12 طبقه در شهر "گوانگ شویی" به پایین پرتاب کرد.

همچنین زنی جوان در شهر "اژو" بدون ذکر دلیلی خودکشی کرد و در سویی دیگر در ایالت "جیانگسو" فردی 21 ساله ساعاتی پیش از آغاز آزمون ورودی به دانشگاهها خود را با کمک کابل مودم رایانه حلق آویز کرد.

در حدود 10 میلیون دانش آموز دبیرستانی طی این هفته در آزمون ورودی دانشگاههای چین حضور یافته اند تا برای ورود به موسسات آموزش عالی کشورشان در رقابتی نفس گیر شرکت کنند. رقابتی پر استرس که می تواند در آینده زندگی بسیاری از این دانش آموزان تعیین کننده باشد.

این آزمون با تدابیر شدید امنیتی و حضور گسترده نیروهای پلیس همراه است و در کنار آن تدابیر امنیتی شدیدی نیز برای جلوگیری از تقلب توسط دانش آموزان در سالنهای برگزاری آزمون به اجرا گذاشته شده است.

بر اساس گزارش AFP، خودکشی سه دانش آموز ساعاتی پیش از برگزاری آزمون ورودی دانشگاههای چین به شدت فشار عصبی و هیجانی که برای حضور در آزمون و مهمتر از آن موفقیت در آزمون بر دانش آموزان وارد می شود نسبت داده شده است.