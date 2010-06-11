در گفتگو با مهر تشریح شد: آخرین وضعیت نخستین برج الکترونیک کشور/ "دیتا سنتر جنوب" راه اندازی می شود

مجتبی جبرئیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خدمات مرکز داده و کال سنتر برج الکترونیک شیراز به زودی راه اندازی می شود گفت: ارائه این خدمات در قالب میزبانی سایتهای ایرانی در داخل و خارج از کشور است و این مرکز مخاطبان جهانی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دیتا سنتر و کال سنتر (مرکز تماس) برج الکترونیک شیراز در مرحله آغاز فعالیت قرار دارد ادامه داد: تمامی استانداردهای بین المللی در این مرکز بکار رفته است و با وجود دو مسیر مجزای فیبرنوری و سیستمهای پشتیبان در نظر گرفته شده برای این مرکز، احتمال قطعی سرویس تقریبا به صفر می رسد.

جبرئیلی با تاکید بر اینکه این مرکز تا دو ماه آینده آماده سرویس دهی خواهد بود افزود: تعرفه های میزبانی سایتهای اینترنتی بزودی نهایی و اعلام می شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت این مرکز از لحاظ پردازش و ذخیره سازی اطلاعات و پهنای باند به صورت نامحدود قابل افزایش است به مهر گفت: مرکز داده برج الکترونیک شیراز با فیبر نورى از دو مسیر مستقل به مخابرات متصل شده و با واسطه یکى از شرکتهاى ISDP، عرض باند وسیع اینترنت را تا چند صد مگابیت ارائه مى کند.

عضو هیئت مدیره برج الکترونیک شیراز با بیان اینکه این دیتاسنتر به عنوان مرکز داده اصلى جنوب کشور فعالیت مى کند و به عنوان سایت پشتیبان مراکز داده در تهران و سایر شهرستانها نیز عمل خواهد کرد افزود: به جز سازمانها و نهادهاى مستقر در برج الکترونیک شیراز، این دیتاسنتر میزبان اطلاعات بانکها و سازمانهاى دولتى جنوب کشور نیز خواهد بود.

به گزارش مهر، دیتا سنتر(IDC) به مجموعه اى از سرویس دهنده ها، زیرساختهاى ارتباطى و تجهیزات دسترسى گفته مى شود که براى ارائه، نگهدارى و پشتیبانى از میزبانى سرویس هاى اینترنتى بکار گرفته شده اند.

برج الکترونیک شیراز به عنوان نخستین برج الکترونیک کشور با هدف گسترش زیرساختهاى فناورى اطلاعات و ارتباطات کشور در اردیبهشت ماه سال 88 و با هزینه اى بالغ بر ۱۶۰میلیارد ریال در شیراز راه اندازى شد.

طرح برج الکترونیک شیراز نمونه الگوبردارى شده از «دبى اینترنت سیتى» و «سوپرکریدور مالزى» در بحث ایجاد محور هم افزایى بین شرکتها است اما از نظر امکانات و ارائه خدماتى که براى مراجعان در نظر گرفته شده از این دو مرکز به مراتب به روزتر است.