قطعنامه شورای امنیت سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد با اشاره به صدور قطعنامه جدید علیه ایران، اظهار داشت: قطعنامه جدید علیه پرونده هسته ای ایران یک قطعنامه کاملا سیاسی است.

وی هدف از تصویب این قطعنامه را انحراف افکار عمومی جهانیان از مسئله کاروان آزادی دانست و بیان داشت: با توجه به این امر برخی از اعضای شورای امنیت عجله داشتند تا برای انحراف افکار عمومی این قطعنامه هر چه سریعتر تصویب شود.

خطیب جمعه خرم اباد تصریح کرد: یقینا با توجه روند صدور قطعنامه های سیاسی علیه پرونده هسته ای ایران شورای امنیت امروز دیگر به بن بست رسیده و اعتبار خودش را از دست داده است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر ضرورت تلاش کشورهای اسلامی برای تجدیدنظر در اساسنامه شورای امنیت، یادآور شد: شورای امنیتی که باید به دنبال صلح و ثبات در دنیا باشد امروز به دنبال جنگ افروزی است.

وی با تاکید بر اینکه شورای امنیت باید رژیم صهیونیستی و عملکرد این رژیم غاصب را محکوم کند، یادآور شد: آمریکا و دیگر اعضای همراه این کشور در شورای امنیت باید بدانند که اینگونه قطعنامه ها در اراده و عزم ملت ایران هیچگونه خللی به وجود نخواهد آورد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه روند تحریم های ملت ایران بی حاصل است، افزود: آنها که فکر می کنند که با این فشارها ایران از ادامه راه خود در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای دست برمی دارند در اشتباه هستند.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: جوانان و دانشمندان ایران اسلامی مصمم هستند که با توکل بر خدا جواب این گونه قطعنامه های سیاسی را با استمرار فعالیت خود در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای بدهند.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت انسجام مردم و مسئولان در شرایط کنونی، خاطر نشان کرد: با توجه به تهدیدهای دشمنان انقلاب و تلاش جریان فتنه ضروریترین اقدام در شرایط کنونی حفظ وحدت امت به ویژه همکاری مجلس و دولت است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به نشست اخیر نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب، عنوان کرد: همکاری و حمایت مجلس و دولت از یکدیگر یکی از مواردی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر ضرورت استمرار این همکاری در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، بیان داشت: این کار یقینا کار بزرگی است که دارای اثرات مختلفی است و اگر در این زمینه همکاری میان مجلس و دولت نباشد کار به خوبی انجام نخواهد شد.

وی همچنین در بخش دیگری از خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد به هفته محیط زیست اشاره کرد و گفت: حفظ محیط زیست تلاش همگانی را می طلبد.

خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به روند آلودگی هوا در غرب و جنوب کشور خواستار پیگیری مسئولان برای رفع مشکل گرد و غبار شد.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین به سالروز جهاد کشاورزی اشاره کرد و بیان داشت: اگر کشاورزی در کشور ما روند رو به رشد خود را در راستای خودکفایی داشته باشد هیچ گونه تحریمی علیه کشورمان کارساز نخواهد بود.

وی بر ضرورت همکاری مسئولان در راستای رفع مشکلات کشاورزان تاکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت های بی نظیر استان لرستان در حوزه آب و خاک باید زمینه توسعه کشاورزی در این استان فراهم شود.