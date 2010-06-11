تحریم ایران موجب رسوایی آمریکا خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت‌الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه‌های نماز جمعه شهر قزوین که در مسجد النبی (ص) برگزار شد، اظهار داشت: در شرایط کنونی که دشمن از طرق مختلف و با چهره های گوناگون خود را نشان می دهد باید با بصیرت بتوانیم دشمن شناسی را تجربه کنیم تا در مقابل تهدیدات آنها بخوبی عمل کنیم.

وی افزود: داشتن تقوی و رعایت پرهیزگاری به شناخت دشمن کمک می کند و دوری از آموزه های دینی موجب می شود انسان در هر زمان در مسیر خطا و انحراف قرار گیرد.

عابدینی با اشاره به حوادث پس از انتخابات گفت: در حوادث تلخ پس از انتخابات نیز شاهد بودیم که عده ای از کسانی که در فتنه ها دست داشتند به غرب پناهنده شدند و امروز به نفع صهیونیست‌ها سخن می‌گویند بنابراین باید تقوی را پیشه کنیم تا دچار

تردید و تزلزل نشویم.

وی تصریح کرد: اگر در مسیر حق و حقیقت و خداوند حرکت کنیم آبرو و عزت ما را خداوند حفظ می کند و اگر در راه خدا از آبروی خود بگذریم ارزش دارد ولی نباید عزت خود را در راهی خرج کنیم که شیطان می‌خواهد و از همین روست که قرآن

می‌گوید به دشمنان خدا تکیه نکنید تا آتش آن شما را نابود نکند.



امام جمعه موقت قزوین خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در خطبه روشنگرانه خود در روز 14 خرداد در تعبیری رسا امام را بزرگترین شاخص معرفی کردند زیرا تقوی حقیقی را در ابعاد مختلف شخصیتی آن حضرت به وضوح می‌بینیم و براستی امام شاخص دقیقی است که می تواند حق و باطل را نشان دهد و ما نیز مسیر واقعی خود را با این ملاک می توانیم بدرستی تشخیص دهیم.

عابدینی تصریح کرد: طی روزهای گذشته شاهد تحریم مجدد علیه ایران بودیم ولی این تحریم با گذشته تفاوت داشت چون این بار آن اجماع کامل در تصویب قطعنامه حاصل نشد و در مرحله دوم نیز تحریم جدید آمریکا جز رسوایی برای آنها سودی ندارد.

وی افزود: این بار برخی کشورها که قبلا با امریکا همسو بودند او را تنها گذاشتند و این آغاز حرکت و نقطه عطفی است که امیدواریم سایر کشورها هم این گونه در مقابل رفتارهای استکباری آمریکا بایستند و استقلال خود را حفظ کنند.

امام جمعه موقت قزوین یادآورشد: بعد از انقلاب بارها از سوی آمریکا کشور ما مورد تحریم قرار گرفت و دستاورد آن دستیابی به فناوری هسته ای و پیشرفت در زمینه های علمی، پزشکی و اقتصادی بود و این بار نیز این تحریم ها نتیجه ای برای استکبار نخواهد داشت.

وی ضمن هشد ار به سران فتنه تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما عده ای از خواص که باید از اسلام و رهبری دفاع کنند بدلیل نداشتن بصیرت همچنان در پشت چهره منافقانه ایستاده اند و در مسیر دشمنان حرکت می کنند.

عابدینی همچنین اظهار داشت: کسانی که در گذشته منافق بودند امروز دیگر محارب هستند و ما با منافقانی روبرو هستیم که چهره واقعی آنها برای مردم روشن شده است و انسان‌های با بصیرت و با تقوا محاربان را به خوبی شناخته اند اما بعضی

از افرادی که دور و بر ما هستند باید تکلیف خود را روشن کنند تا مردم موضع واقعی آنها را بدانند.

خطیب جمعه قزوین با اشاره به سالروز شهادت شهدای موتلفه اظهار داشت: شهدایی چون امانی، صفار هرندی، نیک ن‍ژاد مردان بزرگی بودند که برای دفاع از ارزشها از جان خود گذشتند و امروز ما وظیفه داریم پاسدار این دستاوردها باشیم..