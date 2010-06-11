فراز فاطمی تمدید کرد/ مرفاوی تماشاگر دیدار مس رفسنجان - کاوه

به گزارش خبرنگار مهر، فراز فاطمی با حضور در محل باشگاه مس کرمان و توافق نهایی با مسئولان این باشگاه قراردادش را به مدت یک فصل دیگر با تیم مس کرمان تمدید کرد.

همچنین روز پنج شنبه، مربیان شاغل در تیم‌های مختلف مس کرمان با فتح الله نژادزمانی مدیرعامل این باشگاه در اردوگاه تفریحی کوهپایه دیدار و گفتگو کردند و در این نشست در مورد مربیان کرمانی که می توانند کادرفنی جدید تیم مس را در مسابقات فصل آینده همراهی کنند، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این نشست مربیان کرمانی با بیان اینکه باید در سال‌های اخیر بازیکنان بومی بیشتری در ترکیب تیم مس قرار می گرفتند، از عملکرد بوناچیچ که در چندماه حضورش در این تیم 2-3 بازیکن جوان و بومی را به فوتبال ایران معرفی کرد، تقدیر کردند.

فتح الله نژاد زمانی در این نشست حضور صمد مرفاوی در تیم مس را مثبت ارزیابی کرد و گفت:" قطعا تیم مس می تواند با هدایت این مربی که تجارب بسیار خوبی در مسابقات داخلی و بین المللی دارد، به نتایج شایسته‌ای در مسابقات فصل آینده دست یابد."

از سوی دیگر صمد مرفاوی سرمربی مس که به همراه ساکت الهامی دستیارش روز چهارشنبه به کرمان سفر کرده است، امروز با حضور در ورزشگاه شهدا نوش آباد رفسنجان دیدار تیم مس رفسنجان و کاوه تهران در چارچوب رقابت‌های لیگ دسته اول را از نزدیک تماشا کرد.

همچنین در حالی که تمرینات تیم مس برای حضور در دهمین دوره لیگ برتر از عصر فردا شنبه به صورت رسمی آغاز می‌شود، مرفاوی با برگزاری دیدارهای دوستانه بین تیم‌های پایه مس و تیم‌های کرمانی، قصد دارد بازیکنان مستعد این استان را به جمع نفرات تیمش اضافه کند.

ضمن اینکه طبق برنامه ریزی صورت گرفته تیم مس کرمان از پنجم یا ششم تیرماه برای برگزاری اردوی آماده سازی راهی کشور ترکیه می شود.