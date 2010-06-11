مهار آتش سوزی جنگلهای چالوس در آزاد راه تهران شمال

میرقدیر رضایی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: این آتش سوزی که توسط چند رهگذر جوان بوجود آمده بود عمدی تشخیص داده شد.
وی خاطر نشان کرد: کانون آتش سوزی در منطقه پل ذغال در مجاورت آزادراه تهران شمال بوده که توسط نیروهای امدادی مهار شده است.
رضایی افزود: افراد خاطی بلافاصله از سوی ماموران انتظامی شناسایی و به محاکم قضایی معرفی شدند.
600 هزار هکتار از جنگل های خزری و هیرکانی که از جنگل های منحصر به فرد جهان هستند در غرب مازندرا واقع شده اند. سطح جنگل های شمال کشور 1.8 میلیون هکتار شد.
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