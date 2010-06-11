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۲۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۱۹

تلاش برای میزبانی 2022/

استرالیا از میزبانی جام جهانی 2018 انصراف داد

استرالیا از میزبانی جام جهانی 2018 انصراف داد

فدراسیون فوتبال استرالیا کناره گیری خود را از رقابت برای کسب میزبانی رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2018 اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استرالیا که برای دو جام جهانی 2018 و 2022 درخواست میزبانی کرده بود، به این ترتیب برای گرفتن میزبانی 2022 تلاش خواهد کرد.

فرانک لوی رئیس فدراسیون فوتبال استرالیا تاکید کرد: "ماه‌ها با فیفا در مذاکره بودیم و متقاعد شدیم که فقط روی جام جهانی 2022 تمرکز کنیم و جام جهانی 2018 را به اروپایی ها واگذار کنیم".

جرومه والک دبیر کل فیفا گفت:" فدراسیون فوتبال استرالیا با دفتر سپ بلاتر رئیس فیفا و دفتر من در تماس های دائمی بود. آنها با این تصمیم حمایت کمیته اجرایی فیفا و مدیریت فیفا را برانگیختند".

به این ترتیب آمریکا تنها متقاضی غیر اروپایی میزبانی جام جهانی 2018 است. برای جام جهانی 2018 و 2022 شش کشور درخواست میزبانی کرده اند که بلژیک - هلند، انگلستان، ژاپن، روسیه، اسپانیا - پرتغال و آمریکا هستند.

چهار کشور استرالیا، قطر، ژاپن و کره جنوبی هم فقط متقاضی جام جهانی 2022 هستند.

کد مطلب 1098862

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