استرالیا از میزبانی جام جهانی 2018 انصراف داد

به گزارش خبرگزاری مهر، استرالیا که برای دو جام جهانی 2018 و 2022 درخواست میزبانی کرده بود، به این ترتیب برای گرفتن میزبانی 2022 تلاش خواهد کرد.

فرانک لوی رئیس فدراسیون فوتبال استرالیا تاکید کرد: "ماه‌ها با فیفا در مذاکره بودیم و متقاعد شدیم که فقط روی جام جهانی 2022 تمرکز کنیم و جام جهانی 2018 را به اروپایی ها واگذار کنیم".

جرومه والک دبیر کل فیفا گفت:" فدراسیون فوتبال استرالیا با دفتر سپ بلاتر رئیس فیفا و دفتر من در تماس های دائمی بود. آنها با این تصمیم حمایت کمیته اجرایی فیفا و مدیریت فیفا را برانگیختند".

به این ترتیب آمریکا تنها متقاضی غیر اروپایی میزبانی جام جهانی 2018 است. برای جام جهانی 2018 و 2022 شش کشور درخواست میزبانی کرده اند که بلژیک - هلند، انگلستان، ژاپن، روسیه، اسپانیا - پرتغال و آمریکا هستند.

چهار کشور استرالیا، قطر، ژاپن و کره جنوبی هم فقط متقاضی جام جهانی 2022 هستند.