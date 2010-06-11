مسکو از تاخیر دوباره در ارائه سامانه اس 300 به ایران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، "دیمیتری مدودوف" رئیس جمهور روسیه با توسل به بندهای مطرح شده در قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه ایران، از تاخیر در ارائه سیستم دفاع موشکی به این کشور خبر داد.

این در حالی است که تنها یک روز پیش وزارت خارجه روسیه اعلام کرده بود: قطعنامه اخیر شورای امنیت تاثیری بر ارائه سیستم دفاع موشکی اس 300 به ایران نخواهد داشت.

قرارداد عرضه سیستم های اس 300 به ایران در ماه دسامبر 2005 امضا شده بود، اما روسیه با تراشیدن بهانه هایی از تحویل این سیستم ها خودداری کرده است.



روز 8 فوریه 2010 "الکساندر فومین" معاون اول مدیر سازمان فدرال همکاری های فنی و نظامی روسیه علت تاخیر در اجرای قرارداد را وجود نقایص فنی این سیستم ها اعلام کرد و گفت که کشورش در حال رفع این نقایص است.



به گفته وی، نقایص فنی در بخش فرکانسهای رادیویی پیدا شده که برطرف می شوند. روسیه در حالی مدعی وجود نقص فنی در سیستم اس 300 شده بود که در روز 13 فروردین ماه سال جاری مسکو 15 سری از این سامانه را تحویل چین داد.